crima din arpașu de jos are urmări grave. fosta soție a bărbatului ucis rupe tăcerea: „suntem urmăriți în stil mafiot, vor să ne omoare”

Un bărbat din Arpașu de Jos a fost omorât săptămâna trecută de părinții iubitei lui. Fosta soție a acestuia a rupt tăcerea și a avertizat că, în urma celor întâmplate, atât ea, cât și actualul partener, au primit amenințări cu moartea.

Maria Zorița Căldărar are 17 ani și este fosta soție a tânărului ucis săptămâna trecută în Arpașu de Jos. A fost silită să se mărite cu el și a adus pe lume un moștenitor. Cei doi nu se iubeau, astfel că au hotărât de comun acord să se separe. În timp ce tânărul s-a îndrăgostit de fata pentru care s-a comis crima, Maria a început o relație cu Ghiță. A hotărât să fugă cu el în lume, căci familia nu era de acord cu dragostea lor. Tânăra spune că nu le-a fost ușor printre străini, însă acum liniștea lor este mai zdruncinată ca oricând.

Fosta soție a bărbatului omorât în Arpașu de Jos rupe tăcerea

Maria trăiește o dramă de nedescris. După ce fostul ei soț a fost omorât, atacurile au început și la adresa ei și a actualului partener de viață. Tânăra în vârstă de 17 ani, aflată în străinătate, spune că îi este teamă să se mai întoarcă în țară și este fugară din cauză că este amenințată cu moartea. Potrivit acesteia, cei care o terorizează sunt chiar părinții ei, care nu sunt de acord cu bărbatul de care s-a îndrăgostit.

„Sunt disperată și nu știu ce să mai fac. Părinții mei nu îmi dau pace, mă amenință cu moartea, atât pe mine, cât și pe familia soțului meu. Nu mai știm ce să facem. Totul a început în urmă cu 7 luni, când am plecat cu iubitul meu în străinătate. Am fugit practic, fiindcă părinții mei m-au măritat cu bărbatul de 28 de ani omorât în Arpaș. Părinții mei nu au fost de acord cu relația mea, iar de 7 luni trăim sub teroare, fiindcă ne amenință că ne omoară. Cu fostul soț m-au obligat să mă mărit, dar când am fugit am rămas în relații bune, chiar mi-a spus că speră să fiu fericită cu actualul partener. Dar părinții mei nu pot înțelege asta”, a spus Maria.

Fata spune că lucrurile s-au înrăutățit în ultima săptămână, odată cu tragedia din Arpașu de Jos.

Declarații terifiante: „Plec dintr-o țară în alta să nu mă găsească”

Declarațiile tinerei sunt absolut șocante. Ea spune că este obligată să se mute dintr-o țară în altă și să fie mereu în gardă fiindcă părinții ei ar fi plătit bani grei ca să o aducă cu forța acasă.

„Părinții mei mi-au zis că o să îmi facă și mie la fel, o să mă chinuiască cum au chinuit-o oamenii ăia pe copila aia și pe soțul meu o să îl omoare. Eu nu mai am pace, mă amenință în toate modurile. Am încercat să comunic frumos cu ei, am încercat să vorbim, dar nu am cu cine. Am încercat să iau legătura cu poliția și pe calea asta le cer ajutorul autorităților să facă ceva pentru a nu se repeta tragedia din Arpaș! Eu sunt nevoită să plec dintr-o țară în alta, nu pot sta într-un loc, fiindcă plătesc interlopi să vină după mine și familia mea. Nu vreau să am aceeași soartă, să pățim cum a pățit fostul soț”, a adăugat Maria.

Ghiță, partenerul Mariei, este și el depășit de situație. Vrea să aibă liniște și să o protejeze pe iubita lui, care a rămas însărcinată. „Suntem disperați, vai de capul nostru, ne e frică să venim în țară din cauza tatălui soției. Sunt oameni foarte periculoși, au foarte mulți bani și plătesc interlopi să vină după noi să ne omoare. Am dovezi când spune că a plătit oameni cu 25.000 de euro ca să spună locația unde ne aflăm. Eu sunt conștient că ei nu au putere fizică, dar îmi e frică pentru că au putere financiară. În urmă cu vreo 3 luni au vrut să facem pace și ne-au cerut 150.000 de euro și au promis că ne lasă să trăim liniștiti. Normal că nu am avut de unde să le dăm atâția bani și ei știau asta”, a spus Ghiță.

Cei doi tineri se cunosc de patru ani, iar de atunci sunt împreună, nefiind de acord cu căsătoria aranjată. „Vorbesc cu soțul meu de 4 ani, dinainte să mă căsătorească ei. Îmi iubesc soțul și nu vreau să mă despart de el, nu vreau să mă întorc la părinții mei, sunt foarte bine. Părinții lui au fost de acord cu mine, mă acceptă ca noră, dar le e frică și lor”, a mai spus fata. Tinerii au spus că vor cere ajutorul autorităților.