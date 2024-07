csc șelimbăr a anunțat obiectivul pentru noul sezon în liga 2

Constantin Schumacher, antrenorul echipei CSC 1599 Șelimbăr a anunțat că obiectivul echipei în sezonul regular al Ligii 2 este clasarea pe locurile 9-12.

Cu un buget redus față de sezonul trecut, cu un alt staff și cu un lot restructurat din temelii, CSC Șelimbăr nu este una din favoritele la play-off-ul Ligii 2. Voluntari, Corvinul sau FC Argeș pare echipele cele mai puternice din Liga 2.

Antrenorul de la CSC Șelimbăr, Constantin Schumacher speră să reușească un sezon la fel de bun ca cel precedent, pe banca celor de la Mioveni. ”Obiectivul pe care ni l-am propus și pe care l-am trecut în contract este clasarea pe locurile 9-12, în obiectivul acesta să fim până în iarnă. Dacă echipa are un joc plăcut ochiului și lumea este mulțumită de ceea ce se întâmplă, vom continua, așa am discutat cu directorul Cornel Stănilă, așa mi-am dorit și eu. Eu sper ca echipa să joace frumos și să avem rezultate mai bune și să putem fi mai sus. Îmi mai doresc doi jucători, dacă se realizează este foarte bine, dacă nu, suntem într-un moment bun cu echipa, am avut rezultate ok în amicale” a anunțat tehnicianul ”călăreților roșii” la Metropola TV.

Constantin Schumacher spune că lotul este unul tânăr, cu jucători de perspectivă. ”Sunt foarte mulți jucători noi noi, au mai rămas doar cinci jucători din vechiul lot, trebuie să recunoaștem, au venit tineri, de perspectivă, dar nu sunt jucători luați de la un nivel superior, i-am luat de la echipe de Liga 3. Am luat jucători de la FC Hermannstadt, cum e Bucuroiu, care nu prea au avut meciuri acolo, Babic la fel, dar sunt jucători care sper să ne ajute să ne atingem obiectivele. Sunt încrezător în ceea ce am muncit, în ceea ce facem la Șelimbăr și sunt sigur că vom face o figură frumoasă în acest an.”

CSC Șelimbăr are un joc extrem de dificil în prima etapă, în deplasare, cu Corvinul Hunedoara, echipă care evoluează în tururile preliminare ale UEFA Europa League pe Stadionul Municipal din Sibiu. Liga 2 va începe pe 3 august.