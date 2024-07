educatoarea din sibiu cu nota 10 la titularizare. loredana: ”îmi plăcea să am grijă de copii de când eram eu copil”

Loredana Simea este una dintre cele două cadre didactice din județul Sibiu care a obținut nota 10 la Examenul de Titularizare de anul acesta.

Marți au fost publicate rezultatele la Examenul de Titularizare. Educatoarea Loredana Simea a obținut nota 10 la disciplina de examen Pedagogia Preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv educative în grădinița de copii. Loredana nu se aștepta la zece curat, însă se aștepta cu siguranță la o notă mare.

„Am fost surprinsă de faptul că este 10 curat. Mă așteptam la o notă între 9 și 10. M-am pregătit 15 ani de când sunt educatoare. Ca și studiu am reluat materia cu trei săptămâni înainte. Eu am mai participat și în 2020, la concurs și am luat 9.75, deci materia nu s-a schimbat de atunci și nu era chiar uitată. Subiectele mi s-au părut accesibile”, a spus educatoarea Loredana Simea.

Loredana este de patru ani educatoare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 37, de pe strada Teclu. „Din 2020 sunt educatoare la Grădinița nr. 37, angajată pe viabilitatea postului și din septembrie voi fi titulară, din fericire”, spune fericită Loredana.

Încă din copilărie, sibianca și-a dorit să lucreze în domeniul învățământului, simțind că are o înclinație aparte pentru copii. Tatăl ei a încurajat-o încă de mică să se facă educatoare sau profesoară.

„De când eram mică tata îmi spunea că mă face dăscăliță. Mie de mică îmi plăcea să mă joc „de-a învățătoarea”. Mie îmi plăcea să am grijă de copii de când eram eu copil. În prezent mă motivează fetele mele. Am o fetiță de cinci ani și o fetiță de 9 ani. Meseria aceasta mi-a permis să fiu aproape de ele din toate punctele de vedere. Este o meserie care îți permite ca și familia să fie prioritară. Timpul petrecut cu familia, este pasiunea mea”, a spus Loredana.

Citește și: Două note de 10 la examenul de Titularizare în județul Sibiu