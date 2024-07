la sibiu debutează „atât. cel mai mic festival” de artă din lume. organizator: „e un manifest artistic pentru grandomanie”

George Roşu, Lucian Micu, Monika Tompos, Mihaela Bidilică şi Liviu Pop sunt inițiatorii celui mai mic festival de artă din Sibiu, din țară, din lume, din Univers. Pentru că și-au dorit și ei un festival cel mai, au creat „Atât. Cel mai mic festival”, pentru că uneori atât ajunge.

Echipa festivalului spune că evenimentul își propune să exploreze cât de puțin spațiu este necesar pentru a aduce arta contemporană într-un oraș în care prezența artei vizuale este redusă. Programul va include film, poezie, muzică, ateliere și sesiuni interactive și artă vizuală. Evenimentul va avea loc între 25 iulie și 20 august 2024, la „artă.nonstop”, pe strada Tribunei nr 13, la celebrul loc unde turiștii se pozează cu mesajul „mă gândesc la ea”.

În septembrie 2020, la inițiativa lui George Roșu, împreună cu asociațiile Develop și Uzinaduzina, s-a fondat „artă.nonstop”. Spațiul este deschis artiștilor contemporani începând cu Noaptea Albă Galeriilor, octombrie 2020.

„Festivalul este la prima sa ediție. Ne doream de mult timp să facem un festival foarte foarte mic, pentru că toată lumea în Sibiu face festivaluri foarte foarte mari. Toți se laudă cu primul festival de…., cel mai…, singurul…, unic. Ori e amuzant, 1, că am văzut festivaluri ca la Sibiu sau mai faine peste tot în țara asta și pe lumea asta, și 2, nu are cum să fie așa de mare precum se laudă organizatorii, unu pentru că nu sunt așa mulți oameni efectiv fizic capabili să fie acolo și nu există niciun sistem valid de numărătoare și doi că nu există atâtea spații și zile precum se zice că ar fi. De aici ne-a venit ideea că vrem și noi un cel mai festival. Și ca să venim cu un manifest artistic împotriva acestei gandomanii am zis să facem ceva mic mic. Și ne ajută și spațiul de la artă.nonstop care e și el foarte mic. Astfel am vrut să explorăm și de cât de mult spațiu ai nevoie ca să aduci artă de calitate într-un oraș care mizează pe/preferă cantitate în locul calității. După principiul less is more am dat drumul la ideea. Pentru că uneori atât ajunge”, a transmis echipa organizatoare.

Ce se poate vedea la „ATÂT. Cel mai mic festival”

Echipa „ATÂT” aduce în spațiul mic, dar plin de viață, din Sibiu artiști din diverse domenii, cu expoziții, vernisaje, un atelier dedicat drepturilor copiilor și discuții. Intrarea este gratuită, iar dacă spațiul interior devine aglomerat, scaunele vor fi așezate afară, astfel încât vizitatorii să poată privi prin feronerie.

Printre participanți se numără artista Alina Andrei din Cluj, cu o expoziție de artă vizuală; Mihaela Bidilică și Liviu Pop de la Uzinaduzina, tot din Cluj, cu un atelier despre drepturile copiilor, creat special pentru copii; Sara Pongrac din Cluj, cu un spectacol de teatru; George Roșu, acum din Timișoara, cu o serie de poezii scurte; Andra Urdea din Sibiu, cu o instalație de artă vizuală dedicată păcii; și muzică pe vinil selectată de Vlad Dumitru, printre alții.

„Nouă ne place foarte mult să ne lărgim orizonturile la artă.nonstop, explorând ce au realizat și alții în lume. Dorim să învățăm și să ne inspirăm din experiențele altora. Într-un oraș mic precum Sibiu, este esențial să respirăm o gură de aer proaspăt și să vedem diversitatea și vastitatea lumii exterioare. Altfel, riscă să cădem în capcana cutumelor orașului mic, ceea ce nu este benefic”, mai spun artiștii.

„Este important să sprijinim evenimente mici dedicate comunităților de nișă”

Criteriile de selecție au fost calitatea și dorința de a aduce în Sibiu artiști și concepte din alte orașe, care abordează teme actuale. Echipa s-a concentrat pe proiecte care nu doar că sunt prezentate publicului, ci și încurajează explorarea și acceptarea unor subiecte relevante, având potențialul de a aduce schimbări semnificative.

„Un alt criteriu pe care îl urmărim este creativitatea și actualitatea – ne dorim să aducem mereu subiecte proaspete, care să reflecte realitatea lumii și a prezentului. Temele trebuie să fie prezentate creativ, să învățăm să acceptăm și să tolerăm perspective diferite, nu doar cele cunoscute de noi. De asemenea, este important să sprijinim evenimente mici dedicate comunităților de nișă, pentru a crea dinamismul unui oraș cu diversitate culturală de calitate. Prin spații mici, precum artă.nonstop, care funcționează ca o galerie condusă de artiști, aducem diversitate în oraș, activare culturală și comunitară, și introducem arta vizuală contemporană într-un loc unde aceasta nu este prea prezentă”, au mai transmis organizatorii.