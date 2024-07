s-a lansat prima păpuşă barbie oarbă

Păpușa Barbie cu deficiențe de vedere ajunge azi pe rafturile magazinelor de jucării. Este cea mai recentă din linia care include prima Barbie cu sindromul Down și urmărește să crească reprezentarea în întreaga gamă de jucării.

Compania care produce păpușile Barbie, Mattel, a încheiat un parteneriat cu American Foundation for the Blind (AFB) din SUA și cu Royal National Institute of Blind People (RNIB), pentru a proiecta noua păpușă.

Păpușa Barbie vine cu un baston și ochelari negri și va avea cu detalii texturate, astfel încât copiii orbi sau cu vedere slabă să poată simți ținutele pe care le poartă, scrie Mediafax.

De asemenea, ochii ei vor fi ușor ridicați și depărtați, pentru a reflecta privirea unor persoane nevăzătoare.

Iar pe cutia în care vine, Barbie va fi scrisă în Braille.

Lucy Edwards, realizatoare de emisiuni și activistă în domeniul dizabilităților, militează pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la orbire și pierderea vederii. Ea și-a pierdut vederea când avea 17 ani și spune că o Barbie oarbă „înseamnă totul” pentru ea.

„Ca adolescentă, m-am simțit izolată de pierderea vederii și de faptul că nu vedeam modele ca mine. Mi-a fost rușine de bastonul meu – dar știind că Barbie avea un baston m-ar fi făcut să mă simt atât de diferit cu privire la al meu și m-ar fi ajutat să mă simt mai puțin singură în călătoria mea de a-mi accepta și îmbrățișa orbirea”, spune ea, conform BBC.

Debbie Miller, de la Royal National Institute of Blind People, a declarat: „Este minunat să ne gândim că copiii cu deficiențe de vedere se pot juca acum cu o Barbie care arată ca ei. Suntem foarte mulțumiți de detaliile care au intrat în proiectarea acestei noi Barbie, hainele tactile, precum și bastonul și ochelarii de soare. Este o recunoaștere a faptului că nu toată lumea poate vedea bine, ceea ce înseamnă mult pentru comunitatea nevăzătorilor și a persoanelor cu deficiențe de vedere… ajutând copiii și adulții cu deficiențe de vedere să simtă că aparțin și că sunt recunoscuți”.