acs mediaș s-a despărțit de 13 jucători

Echipa de Liga 3 ACS Mediaș 2022 a anunțat că s-a despărțit de 13 jucători aflați la final de contract.

ACS Mediaș va ataca noul sezon de Liga 3 cu un lot restructurat din temelii și cu alt antrenor principal. În această vară, clubul pe pe malul Târnavei Mari a anunțat despărțirea de antrenorul Mihai Ianc și de jucătorii Beni Hanzu, Mihai Petra, Bogdan Rotar, Csongor Berkeczi, Alexandru Vodă, Antonio Dumitru, Sorin Șerban, Szilard Magyari, Tudor Man, Antonio Vlad, Cristian Balgiu, Alexandru Luca și Vasile Ciuperceanu.

Noul antrenor principal al echipei, Cosmin Vâtcă va avea misiunea de a alcătui un lot bazat pe jucători medieșeni. ”Avem un grup foarte tânăr, cu mult elan, dornic să înceapă să joace și să se pregătească foarte bine. Sperăm să reușim să facem și un cantonament de câteva zile. Cu siguranță, vor mai veni câțiva jucători să ne crească puțin valoarea, deocamdată nu suntem suficienți nici numeric, este important să fie concurență. Trebuie să fim foarte serioși în tot ceea ce facem. Nu e ușor, dar colaborez cu oameni minunați, alături de care am avut cele mai mari performanțe la Gaz Metan Mediaș, cum e Dorin Roșca, Doru Dudiță, Alex Curtean, iar Ionuț Buzean se zbate mult și sunt convins că va pune lucrurile la punct” a anunțat antrenorul Cosmin Vâtcă.

Echipa se pregătește la Baza Sportivă ”8 Mai” și deși discuțiile durează de mai bine de un an, nu are acces pe terenul Gaz Metan Mediaș, care este concesionat de Transgaz.

Ionuț Buzean: ”Așteptăm susținerea Transgaz și Romgaz”

Președintele clubului, Ionuț Buzean a anunțat că bugetul a fost redus substanțial față de sezonul trecut, astfel că prioritar devine creșterea juniorilor localnici. ”O să abordăm acest sezon cu o echipă formată în mare parte din jucători localnici, probabil că obiectivul va fi de a forma o echipă cât mai competitivă, la fel cum am abordat și sezonul trecut, dacă se poate să fim sus în play-off, să dea Dumnezeu. Deocamdată nu am reușit să adunăm un buget care să ne permită acest lucru, încă așteptăm susținerea Transgaz referitor la baza sportivă, așteptăm sponsorizări din partea Transgaz și Romgaz, sperăm ca privații să vină alături de proiectul nostru. Vor mai veni câțiva jucători cu experiență, consider că avem nevoie în special la mijlocul terenului” a declarat Ionuț Buzean.

Program amicale ACS Mediaș:

ACS Mediaș – CSM Avântul Reghin, 27 iulie, ora 11:00

CIL Blaj – ACS Mediaș, 2 sau 3 august, ora 19:00

ACS Mediaș – Metalurgistul Cugir, 10 august, ora 11:00

ACS Mediaș – ASA Târgu Mureș, 14 august, ora 11:00

ACS Mediaș – CS Gloria 2018 Bistrița, 21 august