femeie jefuită într-un magazin din centrul sibiului. hoții i-au furat telefonul în valoare de aproape 2.000 euro (video)

O sibiancă a fost jefuită într-un magazin din centrul orașului. Luni, în timp ce proba o pereche de papuci, trei persoane au observat telefonul lăsat nesupravegheat pe o tejghea și l-au furat. Femeia a depus o plângere la poliție.

Evenimentul s-a petrecut luni, 22 iulie, în magazin Dragonul Roșu din incinta Complexului Dumbrava. În imaginile surprinse de camera de supraveghere a magazinului se poate vedea cum cei trei indivizi – două femei și un bărbat – observă telefonul lăsat nesupravegheat și îl iau. Femeia afectată afirmă că telefonul a costat aproape 3.000 de euro la momentul achiziționării. Sibianca cere ajutorul cetățenilor pentru a identifica presupusii hoți, deoarece telefonul conține date importante. De asemenea, ea a depus plângere la poliție și speră ca situația să se rezolve cât mai curând.

„În magazinul Dumbrava, din Dragonul Roșu, s-a întâmplat, luni. Am depus plângere la poliție. Am probat niște papuci, i-am cumpărat, eram cu vânzătoarea și, în timp ce probam papucii, am lăsat telefonul jos și m-am mutat pe alt raion. Am plecat pentru un minut, iar când m-am întors, telefonul nu mai era acolo. În filmare se văd cele două fete și un băiat. Una dintre fete a luat telefonul și l-a pasat băiatului. Valoarea telefonului este de aproximativ 3000 de euro. Dacă cineva poate oferi niște detalii, ar fi de mare ajutor”, spune Schuller Olimpia.