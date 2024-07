înmormântări la prețuri între 2.500 și 15.000 lei în sibiu. există și varianta de plată în rate și reduceri pentru pensionari

Momentul pierderii unei persoane dragi nu poate fi anticipat, astfel că durerea lovește pe neașteptate. Cu toate acestea, treburile lumești trebuie rezolvate. În sprijinul familiilor intervin serviciile funerare, care oferă asistență de la îmbălsămare până la personalizarea sicriului și organizarea parastasului. Prețurile pentru aceste servicii variază între 2.500 și 15.000 lei, însă firmele oferă pachete și opțiuni pentru toate buzunarele.

O înmormântare completă presupune servicii funerare menite să faciliteze procesul de înmormântare și să asigure o ceremonie respectuoasă și demnă pentru persoana decedată.

Firmele de servicii funerare din Sibiu oferă o gamă variată de servicii pentru a sprijini familiile în momentele dificile ale pierderii unei persoane dragi. Printre acestea se numără:

Pregătirea și îmbălsămarea corpului pentru înmormântare.

Asigurarea transportului defunctului de la locul decesului la capelă, biserică și cimitir.

Aranjarea și îmbrăcarea defunctului conform dorințelor familiei.

Planificarea și coordonarea ceremoniei de înmormântare, inclusiv programarea slujbei religioase.

Oferirea unei game variate de sicrie și urne pentru incinerare, personalizabile conform dorințelor familiei.

Organizarea și realizarea procesului de incinerare, dacă aceasta este dorința familiei.

Asistență în obținerea certificatelor de deces și a altor documente necesare pentru înmormântare.

Ajutor în redactarea și publicarea anunțurilor de deces în ziare și online.

Furnizarea aranjamentelor florale pentru ceremonie și mormânt.

Decorarea sicriului conform preferințelor familiei, inclusiv gravuri și ornamente.

Asistență în organizarea parastasului, inclusiv rezervarea locației și furnizarea mâncării și băuturii.

Oferirea de suport emoțional și consultanță pentru familiile îndurerate.

Cel mai scump sicriu de pe piață este un model american, care costă 9.000 lei

Una dintre firmele specializate din Sibiu care oferă servicii complete este Casa Funerară Condoleanțe. Aici, prețurile încep de la 3.000 lei pentru pachetul de bază, destinat unui număr de maximum 20 de persoane prezente la înmormântare. Costurile cresc în funcție de preferințele familiei privind sicriul. Cel mai scump sicriu, un model american numit „Boston”, are capac cu două deschideri și poate ajunge la 9.000 lei.

„Pentru o înmormantare decentă, pentru persoanele care vor strictul necesar, prețul este undeva la 3.000 lei: sicriul, crucea, transportul, depunere la capelă, lumânări, prosoape, colaci. Asta ar fi pentru aproximativ 20 de perosane, fără pomană. Categoria a doua sunt persoanele care se încadrează în ajutorul de deces, undeva la 7000-7500 de lei. Apoi mai sunt persoanele care doresc mult mai mult și care trec de 10.000 lei. Vor, poate un sicriu mai scump, un număr mai mare de persoane, sau masă la restaurant. Sunt sicrie model american Boston care costa 9.000 de lei. Acestea se deschid în două uși și sunt predominant solicitate de persoane care locuiesc în străinătate, sau care fac repatrieri”, a spus Marius Bratu, de la Casa Funerară Condoleanțe.

Firmele de servicii funerare din Sibiu se pot ocupa și de repatrierea persoanelor decedate. Prețurile pentru acest serviciu încep de la 1.500 euro și pot depăși 3.500 euro, în funcție de distanță și de țara din care trebuie adus corpul persoanei decedate.

„Serviciu de repatrieri se face cu transport funerar internațional, cu sicriu de transport. O repatriere din Italia sau Germania variază de la 1500 de euro până la 3500 euro și se realizează cu masină specială, cu autorizație. Preluăm și din USA dar cele cu transport aerian sunt mai scumpe, depinde de formalități, de distanță”, a spus Marius.

Firmele de servicii funerare înțeleg nevoile financiare și fac acte de caritate

De cele mai multe ori, firmele vin în ajutorul familiilor fără posibilități și oferă pachete sociale.

„Sunt și cazuri sociale, avem și oferte dar le personalizăm cu familia, în funcție de necesități. Dacă apartinătorii nu au niciun venit, nu au ajutor, acolo suntem alături de ei. Poate să fie numai un transport, să ajunga la 1000 de lei. Avem cazuri sociale cu copii în plasament, unde suportam noi costurile, totul e gratuit”, a mai spus administratorul firmei de servicii funerare.

O înmormântare la oraș, unde nu sunt foarte multe obiceiuri costisitoare, poate începe de la 2.500 lei, fără parastas. Firma Etern oferă și serviciul de catering prin intermediul unui restaurant partener, astfel încât familia poate opta pentru un meniu la caserolă, distribuit la cimitir, cu prețuri între 23 și 29 lei pe meniu. Costul pentru o pomană cu 20 de persoane ajunge la aproximativ 500 lei, iar pentru o înmormântare cu 100 de persoane, prețul poate crește la 3.000 lei sau mai mult, în funcție de meniul ales. Firma face și acte de caritate în cazul persoanelor decedate care nu au familie, sau în alte situații dificile. Aceste gesturi sunt considerate fapte bune și reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a atrage mai mulți clienți prin recomandări.

„La sate e un pic mai mult că sunt mai multe obiceiuri, în oraș prețul e între 2.500 și 3.000 lei, cu un sicriu normal, adică nu ieșit din comun, și nici cel mai ieftin, cu aboslut tot, lumânări, prosoape, transport, cortegiu funerar. Cateringul noi îl redirecționăm firmei cu care colaborăm. Ori fac masă ori dau pachete la cimitir. Meniul depinde de ce alege omul. Un preț minim undeva la 23 de lei la caserolă, până la 28 lei(…) Pentru cei care nu au venituri am făcut și înmormântări sociale, adică am dat și gratis totul, la copii de exemplu. Am avut și oameni din sate care erau muncitori și nu aveau venituri, și le-am făcut înmormântarea cu cât au strâns oamenii, 1.000 lei, 700 lei. Noi ne bucurăm că oamenii ne recomandă mai departe, nu ne uităm la pierdere. Dacă eu ajut în sat o persoană care are nevoie, și familia sau preotul spun mai departe, așa mă cunosc și pe mine oamenii mai departe”, spune Andrei de la Etern.

Variante de meniu pentru parastas

Spre exemplu, The Old Delivery Sibiu oferă o gamă largă de meniuri pentru pomeni și parastase cu prețuri între 29 și 53 de lei. Livrare este gratuită și ambalaje incluse.

Parastas de Post:

Meniu 1 (29 lei): Supă/ciorbă + fel principal (ex. orez cu ciuperci, chifteluțe de legume) + pâine inclusă.

Meniu 2 (39 lei): Gustare (ex. chifteluțe de legume, salată orientală) + fel principal (ex. sarmale de post, ciulama de ciuperci) + pâine inclusă.

Meniu 3 (49 lei): Gustare + supă/ciorbă + fel principal + pâine inclusă.

Parastas de Dulce:

Meniu 1 (33 lei): Supă/ciorbă + fel principal (ex. friptură de porc, pulpe de pui) + pâine inclusă.

Meniu 2 (45 lei): Gustare (ex. cașcaval, chifteluțe din carne de porc) + fel principal (ex. șnițel de pui, sarmale) + pâine inclusă.

Meniu 3 (53 lei): Gustare + supă/ciorbă + fel principal + pâine inclusă.



Serviciile de înmormântare se pot achita în rate

Un preț mediu pentru o înmormântare fără parastas, doar cu servicii și produse, la Casa Funerară Caritabil este de aproximativ 5.000 lei și poate crește până la 15.000 lei, în funcție de numărul persoanelor prezente care vor primi lumânări și prosoape. Sicriul tip „Boston” este popular în alegerile familiilor îndoliate. Pentru a sprijini familiile, firma oferă posibilitatea plății în trei rate sau personalizat, în funcție de nevoi.

„Ca parte de servicii firma noastră face îmbălsămare, toaletare, îmbrăcare, parte de manipulare, transportul și cortegiu funerar. Pentru toate servicii, nu pentru produse, ar fi aproximativ 1700 de lei. Produsele sunt: prosoape, lumânări, sicriu cu garnitură, crucea scrisă. Prețul pentru produse depinde foarte mult de sicriul pe care îl alege familia și de numărul de participanți. La noi, o medie e undeva la 5000 de lei, pentru produse și servicii. Se poate și mai ieftin, avem pachete sociale unde totul ajunge la 2800-3000 lei. Acestea se adresează persoanelor care nu au pensii mici, sau care nu au venituri financiare. Am dezvoltat și un sistem de paltă în rate. În funcție de cum stabilim cu familia, se întocmește un contract și hotărâm. Până acum am făcut în trei rate, dar este în funcție de ceea ce își dorește familia și de putința financiară. Ce mai mare, considerând cel mai scump sicriu al nostru care este de 9000 lei, Boston cu două capace, aș zice undeva la maxim 15.000 lei. Am luat în calcul și un număr mare de participanți, undeva la 100. Dar nu se mai fac înmormântări așa mari”, spune Iulia Bartoș, Casa Funerară Caritabil.

Desigur, cerințele speciale sunt îndeplinite cu atenție, așa cum a fost cazul unei familii care a dorit un sicriu personalizat în culoarea verde pentru o persoană care și-a petrecut viața iubind natura.

„Am avut o cerință mai deosebită, familia decedatului a dorit sicriu de culoare verde pentru că dumnealui iubea foarte mult natura și își petrecea extrem de mult timp acolo”, spune Iulia Bartoș, Casa Funerară Caritabil”, a mai spus Iulia Bartoș.

Unele firme au reducri pentru pensionari

Funerarii S.R.L oferă servicii funerare complete, incluzând sicrie din diverse esențe de lemn, cu prețuri între 620 lei și 4.000 lei. Pensionarii pot beneficia de o reducere de 10% și de servicii gratuite precum capac frigorific, frigider pentru decedați și capelă situată pe Bdul Mihai Viteazu. Firma colaborează cu toate capelele din Sibiu și oferă produse suplimentare, inclusiv îmbrăcăminte pentru sicrie, coroane, și cruci. Pachetul standard de înmormântare, cu un cost de 2.000 lei, include: sicriu din brad, cruce, coroană funerară, transport, candele pentru priveghi și prosoape pentru serviciile religioase.