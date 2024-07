un student de 22 de ani a vrut să se spânzure în pădurea dumbrava

Un tânăr de 22 de ani a vrut să se sinucidă în Pădurea Dumbrava. Băiatul avea inclusiv un bilet de adio pregătit.

În cadrul unei conferințe de presă de miercuri șeful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea, a informat că la data de 18.06.2024, ora 12:48, Centrul Operational al I.P.J. Sibiu a tost sesizat prin apel SNUAU 112, despre faptul că un tânăr 22 de ani, aflat la studii in municipiul Sibiu, are intentia de a se sinucide. Persona care a apelat numărul unic de urgenta 112 se afla in alt judet si nu a putut sã comunice date certe despre locul unde se aflặ tânărul.

De urgență, la nivelul I.P.J. Sibiu au fost dispuse măsuri imediate, cu implicarea polițiștilor din mai multe structuri, inclusiv a negociatorului, care au condus in scurt timp la depistarea autoturismului condus de tânăr, in interiorul acestuia, in loc vizibil, aflându-se un bilet de adio.

În urma verificărilor efectuate in zona depistării autoturismului, respectiv Pădurea Dumbrava din Sibiu, polițiștii l-au găsit pe tânăr, în pădure, având asupra sa un rucsac in care se afla o funie, precum si un alt bilet de adio. În final, tânărul a fost internat voluntar la Spitalul de Psihiatrie din municipiul Sibiu.

Întreaga misiune, de la recepționarea apelului 112 si până la identificarea tânărului, s-a derulat în 60 de minute. 60 de minute intense, pline de emoții în același timp, in modul exemplar în care fiecare polițist și-a executat misiunea si sarcinile specifice, în completare cu restul echipei, au condus la acest rezultat fericit.