fost viceprimar al sibiului a expus problemele orașului în fața consilierilor locali: „prea multe zone cu beton și comunicare deficitară între primărie și sibieni” (video)

Ioan Ittu, fost viceprimar al municipiului Sibiu, a venit în fața consilierilor locali, la ședința ordinară de joi, și a arătat care sunt principalele neajunsuri ale orașului.

Fostul viceprimar a expus patru probleme principale în fața aleșilor locali, spunând că pot fi rezolvate fără nicio problemă. Ittu a arătat că Sibiul duce lipsă de spații verzi și că, în ultimii ani, în locul florilor au apărut buruieni.

„Am hotărât să particip la această ședință pentru a arăta unele neajunsuri – pe care eu le consider neajunsuri, din partea executivului sibian în legătură cu probleme de interes general. O primă problemă pe care vreau să o aduc atenției Consiliului, și în special doamnei primar, este problema spațiilor verzi. An de an, de câțiva ani, îngrijirea, îmbogățirea acestor zone, exceptând Parcul Sub Arini și Pădurea Dumbrava, lasă mult de dorit. Nu are un aspect plăcut niciun bulevard unde avem amplasate sensuri giratorii, iar zonele acelea, care se numesc zone verzi, sunt slab utilate, lipsesc flori, iar în ultimul timp, și unde sunt flori, au apărut buruienile. (…) Rugămintea mea ar fi ca primăria să găsească soluții. Avem prea multe zone cu beton și prea puține zone cu spații verzi, iar acelea sunt neîngrijite”, a spus Ioan Ittu.

Ioan Ittu a precizat că străzile Râului și Metalurgiștilor au nevoie de reabilitare, apreciind însă felul în care a fost amenajat malul râului Cibin.

„A doua problemă, care consider că poate fi soluționată și sigur se va soluția de către primărie, este problema râului Cibin. Râul Cibin are două maluri, malul drept care a fost amenajat în condiții excepționale, și malul stâng care arată așa de când îl știu eu, de vreo 50-60 de ani. Străzile de la podul monument istoric, care nu se mai repară nici acela, până la podul de pe Alba Iulia în amonte, respectiv strada Râului și strada Metalurgiștilor, nu sunt, din punct de vedere al structurii rutiere, amenajate corespunzător. Și din documentele pe care le-am văzut, nu am observat că ar fi tendințe să fie programată în următorii 2-3 ani și rezolvarea acestor străzi care, după părerea mea, sunt într-o circulație destul de intensă”, a spus fostul viceprimar.

Ittu a menționat că o altă problemă care trebuie rezolvată urgent, mai ales că lucrarea nu va genera valori mari, este reabilitarea trotuarului din fața Spitalului Militar. „Clădirea a fost înfrumusețată, dar acel trotuar nu este reamenajat, sunt niște pavele din beton, niște pișcoturi de pe vremuri, care datează în spațiul respectiv de aproximativ 25 de ani, și au un aspect deplorabil”, a adăugat acesta.

Fostul viceprimar le-a recomandat reprezentanților primăriei să comunice mai mult cu cetățenii. „Ultima problemă este a comunicării între Primărie și cetățenii orașului. De multe ori apar unele critici la adresa Primăriei privind executarea unor lucrări, dar Primăria tace. Cetățenii Sibiului au reținut criticile, dar rezolvarea lor nu mai apare în spațiul public. Cred că e momentul ca Primăria să devină mai comunicativă cu cetățenii”, a spus fostul viceprimar Ioan Ittu.