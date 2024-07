locatarii de pe strada islazului, în pragul disperării: „de 3 ori a ieșit canalizarea anul acesta”

O problemă ce persistă de ani de zile i-a adus în pragul disperării pe locatarii de pe strada Islazului din Sibiu. De fiecare dată când plouă puternic, refulează canalizarea. O sibiancă a adus în atenția consilierilor locali această problemă la începutul anului, iar la ultima ședință a revenit pentru a vedea ce măsuri s-au pus în practică.

Sibianca a semnalat, în ședința de la finalul lunii ianuarie 2024, că pe străzile Islazului și Aciliu refulează canalizarea. Problema persistă de ani de zile, vecinii fiind îngroziți din cauza mizeriei și mirosului. Chiar și în perioada sărbătorilor de iarnă au avut probleme. Directorul tehnic al Apă Canal, aflat în sală, le-a recomandat atunci sibienilor să își monteze sisteme de pompare dacă își doresc să aibă parte de condiții bune la subsol și la demisol. Acesta a adăugat că se lucrează la un proiect prin care se va stabili cât de bine răspunde sistemul de canalizare din oraș atunci când plouă.

După câteva luni, sibianca revenit în fața consilierilor locali pentru a aflat dacă s-au luat măsuri pentru a rezolva problema. „Despre canalizare am mai discutat, am semnături de la 86 de familii. De trei ori a ieșit anul acesta canalizarea și nu s-a rezolvat nimic. Menajerul e legat pe pluvial și iese într-o bucurie. Am vrut să văd ce s-a întâmplat, dacă sau făcut demersuri să se schimbe rețeaua”, a spus sibianca Maria Ana Avram.

Femeia nu a primit niciun răspuns, primarul Astrid Fodor fiind în concediu.