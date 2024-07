măldărășanu pune presiune pe jucători înaintea meciului de vineri cu unirea slobozia: ”aștept o reacție din partea echipei”

FC Hermannstadt caută primul succes din noua ediție de Superliga vineri, de la ora 19,00, când va primi la Sibiu replica nou-promovatei Unirea Slobozia, în etapa a treia a SuperLigii.

Cu doar un punct reușit în primele două etape, sibienii vor să câștige meciul de vineri, cu Unirea Slobozia, echipă care a impresionat în startul sezonului. Slobozia a câștigat suprinzător la Constanța, apoi a remizat pe teren propriu cu FCSB și a lăsat o impresie pozitivă, astfel că Sibiul nu va avea deloc un meci facil.

Antrenorul echipei de pe malul Cibinului, Marius Măldărășanu le cere jucătorilor săi să aibă reacție după jocul modest din etapa trecută, cu U Cluj.

”Încep prin a felicita Unirea Slobozia pentru această promovare, pe Adi Mihalcea, sunt o echipă foarte entuziastă după un început bun de campionat, reușind rezultate pozitive în detrimentul unor echipe foarte bune. Unirea are o echipă reactivă, în momentul în care adversarul pierde mingea, are jucători de viteză în față. Noi va trebui să avem o reacție visavis de ultimul meci, aștept o reacție din partea băieților, jucăm acasă, sunt trei puncte foarte importante pe care ni le dorim. Va trebui să luptăm pentru ele, implicit va trebui să fim foarte deciși în momentul în care vom avea oportunități de a marca. Va trebui să dăm mai mult decât am dat în primele două etape” a anunțat tehnicianul într-o conferință de presă susținută joi.

Vor fi schimbări în echipă

Marius Măldărășanu spune că încă nu are stabilită o formulă de bază, mai ales că are mulți jucători noi. ”Nu s-a cristalizat un prim unsprezece, au venit pe parcurs jucători valoroși, dar ușor, ușor, ei câștigă din punct de vedere fizic, să reușească să facă față la un ritm bun, vor intra din ce în ce mai mult ca și minute. Probabil vor fi schimbări și vineri la ora jocului. Odată cu rezultatele, ne vom pune și la punct. Avem nevoie de rezultate, dar nu am început bine, dar ăsta este fotbalul, la 4-5 zile vine alt meci, ar trebui să uităm jocul cu U Cluj și să ne focusăm strict pe etapa a treia.”

Singura absență din lotul celor de la FC Hermannstadt este cea a fundașului luxemurghez Selimovic, care este accidentat și va mai lipsi minim o lună.

Bărbuț, Medina și Antoche vin ca adversari la Sibiu

Unirea mizează pe trei foști jucători ai lui FC Hermannstadt din sezonul trecut, Bărbuț, Medina și Antoche, fotbaliști care nu au mai intrat în vederile clubului. ”Anto m-a sunat, e un caracter deosebit, cu Medina am vorbit prin mesaje, ne-am mulțumit reciproc, am trăit ani frumoși aici împreună, au un aport la rezultatele acestui club, dar vineri vor fi adversari. Fiecare își vede interesul lui, sper ca noi să câștigăm, pentru a intra într-o linie corectă visavis de ceea ce urmează” a mai spus Măldărășanu.

Comisia de Arbitri a delegat la meciul de vineri o brigadă cu Rareş Vidican la centru, ajutat la linii de Ciprian Danşa și Raul Ghiciulescu, în timp ce Cătălin Buși va fi rezervă. Arbitrii din camera VAR vor fi Cătălin Popa și Ionuţ Coza

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Găman, Bejan (Ionuț Stoica), Oroian – Balaure, Biceanu, Murgia, Ianis Stoica – Markovic, Deaconu.