primăria sibiu, acuzată că a lărgit strada viitorului peste grădina unei femei. „mi-ați luat terenul” (video)

O sibiancă a acuzat Primăria că a lărgit strada Viitorului peste grădina ei. Femeia a expus problema în fața consilierilor locali, în ședința de joi. „Mi-ați luat terenul, m-am judecat ca să îmi recuperez suma, iar dumneavoastră mi l-ați ocupat din nou”, a spus sibianca.

Maria Ana Avram a venit în fața aleșilor Sibiului, la ședința de Consiliu Local, pentru a expune o problemă cu care se confruntă de mai multă vreme. Potrivit acesteia, municipalitatea i-a ocupat abuziv terenul și a lărgit strada Viitorului peste grădina ei. Sibianca spune că s-a judecat cu primăria și a câștigat procesul, însă ocuparea terenului ei în mod ilegal continuă.

„Am făcut o adresă la Biroul Patrimoniu pentru a-mi diminua terenul peste o grădină pe care o am în proprietate peste care ați făcut strada Viitorului. Strada Viitorului a fost intabulată peste proprietatea mea. Doamna Ordean mi-a răspuns că OCPI nu acceptă diminuarea de teren și că trebuie să fac eu actele. Primăria a beneficiat de grădina mea cum a vrut. La un vecin i-a dat voie să își facă o anexă, uzina electrică a pus doi stâlpi, iar primăria a făcut strada Viitorului. După ce s-a terminat procesul, mi-ați plătit și ați mai pus trei stâlpi la mine în grădină. Chiar suntem proști? Și doamna Ordean îmi spune că trebuie să fac eu actele. Eu nu pot face actele de dezmembrare, pentru că trebuie să renunț la toată grădina. Un topograf dacă vine, măsoară exact ce e liber și nu mai e liber nimic, dar eu plătesc impozit”, a prezentat problema Maria Ana Avram.

Liliana Ordean, director al Direcției pentru Patrimoniu şi Cadastru din cadrul Primăriei Sibiu, a precizat că municipalitatea încearcă să rezolve situația. „Primăria municipiului Sibiu a achiziționat servicii de cadastru, s-a întocmit documentația cadastrală, s-a depus la OCPI, într-adevăr s-a soluționat cu respingere, am redepus-o și nu avem soluționare pe al doilea dosar. Nu am zis să vă faceți dumneavoastră documentația, ci am zis că încercăm tot ceea ce putem să se rezolve situația. Nu se poate într-un termen foarte scurt, ci e vorba de o perioadă mai lungă de timp”, a spus Ordean.

Răspunsul primit nu a ajutat-o pe sibiancă, aceasta spunând că își dorește ca situația să fie rezolvată de către primărie. „În situația în care documentația nu e admisă de OCPI, proprietarul imobilului poate întocmi documentația cadastrală de actualizare a informațiilor tehnice ale terenului și se poate diminua astfel suprafața în CF. Despre ce vorbim doamna Ordean? De ce să o fac eu când dumneavoastră ați venit și mi-ați luat terenul? Ca doar nu am venit eu și vi l-am dat spre vânzare. M-am judecat ca să îmi recuperez suma. Dumneavoastră mi l-ați ocupat. Luați-l tot! Luați toată grădina, măcar știu o treabă și rezolvăm o dată!”, a închis femeia.