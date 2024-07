restauratorii brukenthal au renovat mobilierul ambasadei româniei la paris pentru jocurile olimpice (foto)

În pregătirea Jocurilor Olimpice de la Paris, Muzeul Național Brukenthal a sprijinit restaurarea, conservarea și retapițarea mai multor piese de mobilier din cadrul Ambasadei României la Paris.Restaurarea pieselor a fost realizată de experții Ilie Mitrea și Ioan Brai.

Serviciile de restaurare au fost realizate cu sprijinul Ambasadei României la Paris, al Ministerului Afacerilor Externe, al Ministerului Culturii, al Asociației Brukenthal von Studio și cu sprijinul financiar al Băncii Transilvania.

Restauratorii Muzeului Național Brukenthal au colaborat cu arhitecții Ștefan Manciulescu și Cristina Manciulescu Negoescu.

“În baza relațiilor de prietenie și colaborare cu ES doamna Ioana Bivolaru, ambasadoarea României la Paris și în urma vizitei efectuate la sediul reprezentanței României din capitala Franței în luna februarie a acestui an, în luna iunie și iulie am hotărât ca specialiștii în restaurare din cadrul Muzeului Național Brukenthal să înceapă proiectul de conservare și restaurare a mai multor piese din cadrul Ambasadei României la Paris. Sunt multe piese de mobilier, opere de artă și alte piese ce au intrat acum în primul lot. Este important că am reușit acum, după multă vreme, ca peste 70 de piese să fie salvate și aduse într-o stare foarte bună. În cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, Ambasada României în Franța va găzdui numeroase evenimente și vizite oficiale, printre care și vizita ES Klaus Johannis, președintele României”. Mulțumesc ES doamnei ambasador Ioana Bivolaru, doamnei Raluca Turcan, Ministrul Culturii, echipei Ministerului Afacerilor Externe, Băncii Transilvania și echipei de restauratori”, a declarat Alexandru Constantin Chituță.

Doamna arhitect Cristina Manciulescu Negoescu a fost foarte impresionată de munca echipei Muzeului Național Brukenthal: “Sunt niște oameni nu buni, excepționali! Au făcut minuni la Paris! Mă bucur că am lucrat foarte bine împreună și mai ales că i-am cunoscut. Ne-am înțeles extraordinar.. Mulțumesc de asemenea domnului director Alexandru Chituță pentru efortul și susținerea acestor oameni speciali și pentru dragostea de a face ceva important la sediul Ambasadei României de la Paris. Îi felicit din tot sufletul pentru munca foarte, foarte bună realizată de Ilie Mitrea și Ioan Brai”.