șoferița de bmw care a lovit două fetițe cu mașina în 2021 a scăpat de închisoare

O șoferiță care a produs un accident în urmă cu trei ani a fost condamnată în luna iulie a acestui an la o pedeapsă cu suspendare. Femeia a lovit cu mașina două copile aflate pe trecerea de pietoni și a încercat să le închidă gura cu 50 de lei. Aceasta nu avea permis de conducere la momentul respectiv.

Accidentul s-a petrecut în 1 iunie 2021 pe bulevardul Coposu din municipiul Sibiu. O șoferiță aflată la volanul unui BMW nu a acordat prioritate și a lovit două fetițe, în vârstă de 13 și 14 ani, aflate pe trecerea de pietoni.

Femeia, care avea 20 de ani la acea vreme, s-a dat jos din mașină, le-a întrebat pe fete dacă sunt bine și le-a oferit 50 de lei în speranța că le va cumpăra tăcerea. Ea avea permisul de conducere suspendat și nu voia să fie chemată poliția. Fetele, care fugiseră din centrul de plasament Gulliver, nu au vrut să aibă parte de probleme, așa că au acceptat situația. După câteva discuții, femeia le-a dus pe minore la centru, părăsind împreună locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, deși copilele erau rănite.

Câteva ore mai târziu, una dintre minore a început să resimtă dureri, astfel că a mers la infirmieră, căreia i-a spus ce s-a întâmplat. Poliția a fost chemată la centrul de plasament, iar fata a fost dusă la Spitalul de Pediatrie.

Încă din primele faze ale cercetărilor, șoferița a recunoscut fapta, iar în cursul judecății a uzat de procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Potrivit rechizitoriului publicat pe rejust.ro, aceasta a avut, în perioada septembrie 2018 – septembrie 2023, 11 contravenții la regimul rutier, dar nu are antecedente penale. Instanța a ținut cont de mai multe criterii la aplicarea pedepsei, cum ar fi gravitatea faptei, statutul femeii, ea fiind studentă, cât și asociată într-o firmă, dar și conduita după săvârșirea infracțiunilor.

La trei ani de la accident, a venit și verdictul. Femeia nu va face închisoare, ci va rămâne sub supraveghere, fiind obligată să presteze muncă în folosul comunității. „Contopește pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre, urmând să aplice pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare la care va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (3 luni), inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 ani și 9 luni închisoare. În temeiul art. 91 C.pen., suspendă executarea pedepsei sub supraveghere, pe durata de 2 ani”, se arată în sentință. Femeia va trebui ca în următorii doi ani să anunțe schimbarea locuinței și a locului de muncă, dar și deplasările care depășesc mai mult de cinci zile, cât și să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune.