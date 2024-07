weekend cu mega evenimente la sibiu. festival timp de 2 zile la backyard, fotbal pe municipal și revine astra multicultural

Ultimul weekend din luna iulie se anunță plin de festivaluri, concerte, evenimente culturale, dar și activități în aer liber.

În acest sfârșit de săptămână sibienii vor avea o mulțime de evenimente la care pot participa. Petrecere la Backyard, și fornmația Korn la Artmania reprezintă principalele atracții ale weekend-uui.

Festival la Backyard vineri și sâmbătă

Toți cei care își doresc să petreacă până dimineața sunt așteptați vineri și sâmbătă 26-27 iulie, la două zile pline de distracție marca Backyard. Atmosfera va fi asigurată de DJ cunoscuți, unii dintre ei veniți pentru prima dată la Sibiu. De data aceasta, locația va fi amenajată diferit și va avea un „vibe” de festival, dar și o zonă VIP.

Petrecăreții sunt așteptați să danseze până dimineața pe muzica unora dintre cei mai apreciați DJ din țară, Dirty Nano, John Trend, Sebastian și Cipi Hampu. Tocmai din Grecia, DJ DSF vine în ultimul weekend din iulie la Backyard. Biletele pot fi achiziționate ONLINE.

Korn vine sâmbătă la Artmania

Korn, unul dintre numele cele mai influente ale scenei rock și metal internaționale, care a contribuit semnificativ la definirea și promovarea curentului nu metal, și Spiritbox, una dintre noile senzații metal ale momentului, vor urca pe scena ARTmania Festival ce va avea loc în perioada 26 – 28 iulie 2024 la Sibiu.

Cele două trupe se adaugă line-up-ului ediției cu numărul 17 care include o serie de nume sonore, ce vor fi prezente în Piața Mare din Sibiu, precum (A-Z): Borknagar (NO), Monuments (UK), Satyricon (NO), The Flower Kings (SE), Alpha Q (RO), Awake the Demons (RO) și TAINE (RO), noi nume urmând să fie anunțate în viitor.

Filme noi la CineGold

CineGold a pregătit pentru weekend-ul acesta mai multe filme noi, perfecte pentru a fi văzute împreună cu prietenii sau familia. Printre recomandări se enumeră și „Arca lui Noe: Aventuri Șoricești”, Urșii Bonnie: Înapoi pe Pământ”, „Sunt un mic ticălos” și „Deadpool & Wolverine (3D)”.

Astra Multicultural, în weekend

În acest an, programul ASTRA Multicultural cuprinde ateliere meșteșugărești interactive, ateliere educaționale pentru copii (tâmplărie, pictură pe lemn), ateliere muzicale și de dans Festivalul de muzică și dansuri tradiționale multietnice & Memoria instrumentelor tradiționale multietnice, un maraton gastronomic multietnic – periplu prin gusturile bucătăriilor sibiene din Șeica Mare, Râu Sadului, Slimnic, Nocrich, dar și prin cele rome, slovace, ucrainiene, sârbești, românești, maghiare și săsești, plimbări cu canotcile organizate alături de ROWMANIA, un concert live Subcarpați.

Meci, pe Stadionul Municipal

Meciul FC Hermannstadt – Unirea Slobozia, programat vineri, 26 iulie, la Sibiu va începe la ora 19.00. Până atunci, însă, echipa lui Marius Măldărășanu va juca duminică, 21 iulie, tot de la ora 19.00 în deplasare, cu U Cluj, în etapa a doua a SuperLigii.

Făgăraș Fest, pe Valea Moașei

Tot în acest weekend va avea loc și Făgăraș Fest, pe Valea Moașei, sat Sebeșu de Sus, comuna Racovița. Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu, trupa Coma, film în aer liber, drumeții la cascadele de pe Valea Moașei, tururi ghidate în natură pe diverse teme, ateliere de reciclare creativă, ateliere de meșteșugărit, activități pentru copii, dezbateri – sunt atracțiile Făgăraș Fest 2024. Festivalul se desfășoară în perioada 26-28 iulie, pe Valea Moașei, sat Sebeșu de Sus, comuna Racovița, iar accesul este liber.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

„Anii Drumeției” a pregătit pentru acest weekend o serie de trasee pentru care iubitorii de natură pot opta. Printre acestea sâmbătă se poate opta pentru drumeție nocturnă cu Aquaride: Ploaie de stele, drumeție în Făgăraș: Educație montană pentru copii și familii la Fereastra Zmeilor, drumeție în Munții Cindrel: Vf. Cindrel și călătorie între noapte și zi, între macro și micro cosmos în Țara Colibelor.

Duminică este organizată o drumeție cu degustare de vin: Curciu-Băgaciu și o drumeție în Munții Făgăraș: Custura Sărății. Mai multe detalii se găsesc aici.

Ziua porților deschise la „Afine de cultură”

Sibienii și nu numai sunt așteptați și în acest weekend la ziua porților deschise la „Afine de cultură” în perioada 26-28 iulie 2024, între orele 9.00 – 20.00. Copiii primesc o caserolă de afine gratis dacă este culeasă de ei. Detalii aici.

Plimbări cu mocănița, pe Valea Hârtibaciului

Mocănița de pe Valea Hârtibaciului va circula în fiecare vineri, de la ora 18.00, iar sâmbătă și duminica cei interesați au două opțiuni, respectiv cursa de la ora 10.00 sau de la ora 17.00. Trenul pleacă din gara Cornățel, circulă până la Hosman, unde face pauză 15 minute, și retur, iar durata călătoriei este de aproximativ 90 de minute.