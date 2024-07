antrenorul sibiului, marius măldărășanu cere timp: ”este clar că avem mult de muncă”

După 1-1 la Sibiu cu Unirea Slobozia, antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu cere timp, pentru ca echipa să arate cel puțin la fel de bine ca în sezonul trecut.

FC Hermannstadt a vândut în ultimul an jucători de bază, a pierdut gratis alți fotbaliști importanți, iar jocul echipei suferă în startul acestui sezon de Superliga. Antrenorul principal Marius Măldărășanu nu are motive să fie bucuros, după ce Sibiul nu are nicio victorie în trei etape, dar nici jocul prestat până acum nu a fost unul convingător.

„După marcarea golului, am făcut un pas înapoi, apoi a apărut acea greșeală, Șerbănică vine cu centrare și primim gol. Până la primirea golului am avut momente în care am suferit, dar am schimbat la pauză, Ivanov luase galben și exista riscul să rămînem în zece oameni. Am pus presiune, am controlat mai bine jocul, am avut situații, dar nu am marcat. S-a jucat în anumite momente pe contre, mie nu îmi place, puteau și ei să marcheze pe acele contraatacuri. Am luat doar un punct din păcate, se contabilizează, dar este clar că avem mult de muncă, trebuie să fim mai umili. Sunt schimbări, vin jucători care au calitate, valoare, dar trebuie să se pună în slujba echipei, asta necesită timp. Eu îmi fac treaba, toți greșim, am recunoscut că am fost neinspirat la mecul trecut, încercăm să găsim o formulă de echipă, baza noastră a fost omogenitatea și acum facem încercări, dar este important până ne închegăm să adunăm puncte” a susținut Marius Măldărășanu la flah-interviul de la Digi Sport.

”Markovic trebuie să dea mai mult”

Antrenorul de la FC Hermannstadt s-a referit și la atacantul Jovan Markovic, care a jucat modest în prima repriză, fiind schimbat la pauză.

”Markovic are calitate, i-am cerut și lui și lui Chițu să dea 10% în plus față de ce au dat până acuma. Cariera lui a suferit, a vrut să vină aici și asta poate să îl ajute, pentru că ajungi într-un moment în care te poți plafona. Markovic are o vârstă bună, Craiova poate să îl valorifice, mă bucur că el a vrut să vină, îl văd fericit, îi place atmosfera, dar este clar că trebuie să dea mai mult” a explicat Măldărășanu.

Ronaldo Deaconu: ”Puteam să închidem meciul”

Jucătorul lui FC Hermannstadt, Ronaldo Deaconu spune că echipa sa trebuia să profite mai bine de startul bun de meci. Sibienii au marcat în minutul 6 al partidei cu Unirea Slobozia, dar oaspeții au egalat în minutul 40 și s-a terminat 1-1. ”Sunt supărat că nu am câștigat, pot să zic că am avut startul perfect de meci, am marcat, ei trebuie să se deschidă și să încerce să ne marcheze. Noi trebuia să ne facem jocul nostru, pentru că avem jucători cu calitate, puteam să închidem meciul mai repede. Nu este startul de sezon pe care ni l-am dorit, îmi doresc mai mult. Avem o echipă bună și calitativ, un mix de jucători cu experiență și tineri bine cotați, poate că suntem și mulți jucători noi, poate nu ne-am intregrat încă 100%, poate am avut timpul să ne creăm relațiile de joc. Cred că va fi mai bine de la meci la meci, trebuie să punem capul jos și să muncim. Am fost dorit de toată lumea la Sibiu, mi s-a părut un proicet frumos, echipa este revelația ultimilor doi ani, are stabilitate pe toate fronurile și financiar și pe parte tehnică” a declarat Ronaldo Deaconu la flash-interviuri.