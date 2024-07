coșmar pentru sibienii care locuiesc în zona școlii 10 din turnisor. alarma de incendiu pornește din senin: “am făcut zeci de sesizări” (video)

Mai mulți sibieni sunt terorizați de zgomotul alarmelor de incendiu care pornesc noaptea la Școala Nr. 10 din Turnișor. Aceștia spun că au vorbit inclusiv cu directorul unității de învățământ care le-a transmis că problema va fi remediată.

Alarmele de incendiu de la Școala Nr. 10 deranjează locuitorii din zonă, în timpul nopții. Camelia are locuința în zona școlii și spune că atunci când pornește alarma de incendiu în timpul nopții, nu o oprește nimeni. „Am fost foarte deranjați pentru că este a nu știu câta oară și doamna director nu face nimic. La Școala Nr. 10 din Turnișor alarma de incendiu pornește periodic. Au fost situații în care alarma a mers până dimineața. Am sunat la poliție, dar s-au făcut investigații doar din exteriorul clădirii, nu au putut intra în clădire pentru a le opri. Situația aceasta se tot repetă de un an de zile. Probabil este vorba despre o defecțiune, dar ar trebui să se rezolve”, a declarat sibianca.

Ajunsă în punctul disperării, după o noapte în care alarmele de incendiu ale școlii au făcut zgomot, sibianca a mers să discute cu directorul școlii pentru a fi luate măsuri. Directorul i-a spus că problema va fi rezolvată, însă situația s-a repetat în noaptea de joi spre vineri când toată noapte alarmele de incendiu au trezit vecinii. Sibianca este hotărâtă să meargă la poliție pentru a depune plângere.

Directoarea școlii susține că au fost luate toate măsurile, astfel încât problema să fie rezolvată. „Noi am luat toate măsurile care s-au impus. Alarma a sunat și eu am venit și am oprit-o personal. Am luat legătura cu firma de mentenanță la prima oră. Mă pun și eu în situația oamenilor și îi dau seama că sunt supărați, dar nu este vina mea. Este o problemă pe care am încercat să o remediez”, a declarata directoarea Școlii Generale Nr. 10 din cartierul Turnișor.