familie înghesuită într-o garsonieră de la urbana, în imposibilitatea de a o cumpăra. „am făcut retușuri ca să putem locui toți”

Un sibian care locuiește cu soția și cei doi copii ai săi într-o garsonieră ANL a venit în fața consilierilor, la ședința Consiliului Local de joi, cu o problemă pe care o consideră „vitală”. Bărbatul a spus că se află în imposibilitatea de a cumpăra respectiva locuință, deși a așteptat 8 ani acest moment, iar totul se întâmplă din cauză că a reamenajat-o astfel încât să poată locui toată familia în ea.

O sibiancă, rămasă văduvă cu doi copii, a primit în urmă cu câțiva ani o garsonieră ANL, administrată de societatea Urbana. Între timp, femeia s-a recăsătorit și s-a mutat acolo și actualul soț. Copiii, minori fiind, au stat o perioadă la bunici, dar când au început liceul, s-au mutat înapoi în oraș. Nu le-a fost ușor să locuiască patru oameni într-o garsonieră, astfel că au solicitat să primească o locuință mai mare. Răspunsul primit nu a fost favorabil, astfel că bărbatul s-a gândit să remodeleze garsoniera și, potrivit acestuia, cu acordul verbal al reprezentanților Urbana, a ridicat un zid pentru a obține două camere.

„Este o problemă pe care am expus-o și în fața domnului viceprimar, o problemă care, pentru familia mea, a devenit vitală. Soția a primit o locuință, o garsonieră, pe strada Viitorului, pentru care a așteptat 5-6 ani. Fiind o văduvă cu 2 copii, a primit această garsonieră, noi nefiind încă căsătoriți. (…) După 2 ani și jumătate, am adus copiii la Sibiu, ei stăteau la bunici și începeau liceul, și ne-am mărit familia la 4 membri. În situația aceasta, am mers în audiență la administrație la Urbana. Inițial am cerut o locuință mai mare, nu s-a putut, am înțeles, așa că am cerut remodelare, să trasăm un zid de rigips ca să putem trăi 4 persoane. Ni s-a dat un acord verbal, așa că am făcut acest zid și am despărțit o cameră în două. Nu ne-au putut da nimic în scris, doar verbal, dar au zis să stăm liniștiti. De la început noi ne-am exprimat dorința de a cumpara garsoniera și am primit promisiunea că se va putea”, a precizat Marius Făgețean.

Bărbatul spune că, după 8 ani, s-a ivit ocazia să cumpere garsoniera. Din cauza zidului ridicat pentru a crea două camere, acest lucru n-a mai fost posibil. Omului i s-a spus că va putea cumpăra locuința doar după ce o va aduce la forma inițială.

„Am așteptat 8 ani ca să se poată cumpăra, iar acum când a venit momentul, am făcut demersurile, dar s-a schimbat administrația. Am făcut toate actele, am plătit un avans de aproape 5.000 de euro. (…) Nu a venit nimeni în control să zică că nu avem ce trebuie, decât când ne mai trebuia o semnătură. În momentul acela au început problemele, să dau înapoi zidul. Dar e ușor de spus când suntem 3 persoane mature și un minor, noi trebuie să locuim în continuare acolo. Nu am putut face acest lucru (n.r.: să demolez zidul)”, a adăugat sibianul.

Între timp, bărbatul a primit înapoi avansul dat și a fost notificat să părăsească garsoniera. „Poate că am încălcat clauzele unui contract, dar știu și eu ce înseamnă că se pot face adiționale dacă cineva vrea să te ajute”.

Directorul Urbana, Mircea Ovidiu, a explicat situația sibianului. „Situația dânsului e complexă de un an de zile. Vânzarea acestor apartamente se face conform schiței originale, care este anexă la contract. Dânsul a modificat componenta apartamentului fără niciun acord scris. Este o încălcare flagrantă a contractului. Noi am încercat pe cale amiabilă să ajungem cu dânsul la starea inițială a apartamentului, pentru că eu nu pot să fac un contract cu un apartament care are altă compartimentare față de cartea funciară. S-au făcut acolo devieri ale curentului, ale rețelei, și așa mai departe. Acordurile în scris ale Urbana au prevăzut doar înlocuirea gresiei, faianței, ușii de la intrare, lucrări minore. (…) Mulți dintre locuitori și-au recompartimentat. 99,9% dintre ei și-au readus apartamentele la starea inițială și s-a putut face vânzarea, dar dansul este 0,1% care nu dorește”, a spus directorul Urbana.

Potrivit reprezentanților Urbana, recent au fost repartizate către mai mulți tineri din Sibiu 17 apartamente ANL, toate recuperate de la persoane care nu și-au respectat contractul încheiat.