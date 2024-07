csc șelimbăr rămâne club de drept public. nu va avea drept de promovare nici sezonul viitor din liga 2

CSC 1599 Șelimbăr va ataca și sezonul viitor al Ligii 2 tot fără a avea drept de promovare, după ce Consiliul Local a decis să se amâne trecerea echipei pe noul club de drept privat CS Șelimbăr.

Pentru ca echipa de fotbal să aibă campionatul viitor drept de promovare în SuperLiga, Consiliul Local Șelimbăr a aprobat în vară înființarea Clubului Sportiv Șelimbăr SA, sub tutela căruia era planificat să treacă ”călăreții roșii”. Organizat ca un club de drept public, CSC 1599 Șelimbăr nu are drept de promovare în primul eșalon, conform normelor Federației de Fotbal.

CSC 1599 Șelimbăr urma să treacă sub tutela noului club înființat, CS Șelimbăr, organizat sub forma unui SA, cu 99% din acțiuni deținute de către Consiliul Local și 1% de un ONG. Până la urmă, însă, echipa va continua sezonul viitor tot ca o echipă de drept public și tot ca CSC 1599 Șelimbăr, fiind clar că nu se mai poate implica în lupta pentru promovare, după ce a pierdut majoritatea jucătorilor de bază.

Se așteaptă banii de la Dinamo

Directorul clubului șelimbărean, Cornel Stănilă a explicat motivele care au stat la baza acestei decizii importante. ”Am avut toată documentația, dar am renunțat să o depunem din două motive. Primul motiv a fost promisiunea care nu a mai fost neîndeplinită a partenerului privat. Al doilea motiv este că datorită bugetului mult diminuat am rămas pe CSC și datorită banilor care urmează să vină de la Dinamo după transferul lui Roșca, avem de luat 100 mii euro plus un procent dintr-un eventual viitor transfer, sunt bani importanți pentru noi” a anunțat Cornel Stănilă la Metropola TV.

”Construim o echipă pentru anul viitor”

Cu un buget mult redus față de sezonul trecut, CSC Șelimbăr pare a avea șanse mici la play-off. ”Am schimbat strategia, căutăm jucători tineri români, de perspectivă. În proporție de 90% am acoperit lotul pe principiile pe care le avem sezonul acesta, foarte mulți jucători tineri, majoritatea dintre ei transferați definitiv, fiindcă nu am vrut să luăm jucători împrumut, vrem să construim o echipă pentru anul viitor. Avem mult de muncă, dar cred că antrenorul Constantin Schumacher va reuși să facă ce ne-am propus” a mai spus Cornel Stănilă.

”Călăreții roșii” vor debuta în Liga 2 cu meciul din etapa a doua, la Cisnădie, pe 10 august, cu Metaloglobus. Jocul din prim etapă de la Hunedoara a fost amânat de FRF la o dată care va fi anunțată ulterior.