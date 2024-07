peste 10.000 de spectatori, la concertul korn de la artmania. formația americană a făcut show pe scena din piața mare (foto, video)

Legendara formație americană Korn a făcut un mega spectacol pe scena de la Festivalul Artmania, din Piața Mare. Mii de fani ai muzicii rock și metal au trăit la unison fericirea de a-și vedea trupa preferată în carne și oase, pe scena din Sibiu.

Festivalul Artmania a avut un line-up impresionant pentru ediția de anul acesta, însă, cu siguranță trupa cap de afiș a fost Korn. Astfel, sâmbătă seara, cu mic cu mare în Piața Mare s-au strâns mii de oameni din toată țara pregătiți să fredoneze cele mai cunoscute piese ale trupei precum „Freak on Leash” sau „Blind”. Cei mai aproape de scenă au fost adolescenții care au trăit fiecare moment la maxim.

Majoritatea spectatorilor care au venit la Artmania să îi vadă pe cei de la Korn, au fost și fani ai trupei Spiritbox. Veniți de pe timpul zilei, fanii muzicii rock și-au luat băuturi de la barurile amenajate în Piața Mare, unii au optat poate și pentru un burger delicios, după care s-au bucurat de muzica trupei Spiritbox. Momentul mult așteptat a avut loc însă la ora 22.30 când pe scena principală a urcat trupa Korn, publicul fiind în extaz de la prima piesă.

Fanii muzicii rock au venit din toate județele țării pentru a vedea formația americană, inclusiv din Gorj, Cluj și Timișoara. Au sărit, au fredonat piesă după piesă și s-au bucurat cu totul de un show extraordinar oferit de trupa americană. Jonathan Devis, solistul formației a avut o energie debordantă, la fel ca și restul membrilor formației. mai mult, în una dintre interpretări a cântat la cimpoi, un moment inedit pe care publicul l-a savurat. Concertul și cea de-a doua seară Artmania s-a închiat cu piesa care a făcut istorie „Freak on Leash”.

Tineri afalați în primele rânduri au plecat acasă cu un cadou de neprețuit, bețele toboșarului Ray Luzier. Artistul le-a aruncat în public la finalul concertului.

Astăzi, duminică, 28 iulie, în cea de-a treia zi de festival, show-urile din festival se vor muta în curțile muzeelor din zona centrală a cetății sibiene, locuri mai intime și potrivite pentru spectacolele programate pentru ultima zi a ediției din acest an. Acesta este primul pas în reintroducerea scenelor pe care în trecut au concertat nume iconice precum: Peter Hammill, Deine Lakaien, 65days of static, Tides of Nebula sau Hauschka. Denom, Revolter, Alternosfera și SPD vor concerta duminică seară, în Curtea Muzeului de Istorie „Casa Altemberg”. SPD va da startul concertelor la ora 18.40, va urma Denom de la 19.40, apoi Revolter de la 20.40 și în încheiere, de la ora 21.40 va concerta Alternosfera.