cauza poluării de pe cibin în urma căreia au murit zeci de mii de pești, rămâne un mister. director sga sibiu: „nu s-au aplicat sancțiuni”

În luna iulie zeci de mii de pești morți au murit în râul Cibin, din cauza poluării apei. Directorul Sistemului de Gospodărire al Apelor Române din Sibiu, Mircea Sadu Bîrs, susține că nu a fost identificată sursa de poluare.

Pești de toate mărimile au căzut victimele poluării râului Cibin în urmă cu două săptămâni. Cei mai mulți pești care au murit din cauza poluării au fost puieți. Mircea Sadu Bîrs, directorul SGA Sibiu, a declarat că unda de poluare nu a fost identificată, prin urmare nimeni nu a fost sancționat.

„Am fost anunțați la ora 20.00, acum două săptămâni. Din păcate, unda de poluare nu a mai putut fi detectată. Am făcut un număr de trei prelevări de probe în seara aceea, urmând ca și a doua zi să căutăm o eventuală sursă de poluare. Din păcate, analizele nu au indicat poluarea în toate cele trei puncte de prelevare care au fost la podul de la Lidl, la Podul de Piatră și la separatoarele de produse petroliere ale unui operator economic din această zonă. Analizele au fost făcute în data de luni, marți și miercuri. Nu s-au constatat modificări semnificative ale indicatorilor măsurați care au constat în mai multe analize de produse petroliere pe care am bănuit-o, cianuri, materiale periculoase. Concluzia este că nu am aplicat sancțiuni, nu am găsit sursa de poluare din păcate. Nu contestăm. A fost un număr de mortalitate piscicolă în primul rând la puieți”, a declarat directorul SGA Sibiu, Mircea Sadu Bîrs, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural.

