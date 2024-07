protest la parchetul din sibiu. familia tânărului ucis la arpașu de jos se teme: „criminalii au zis că plătesc toată poliția ca să scape” (foto video)

Familia tânărului de etnie romă, ucis cu brutalitate la Arpașul de Jos, a protestat marți dimineață în fața Parchetului. Părinții lui Victor se tem că autoritățile nu vor reuși să facă dreptate în cazul băiatului de 28 de ani. Membrii familiei au primit amenințări cu moartea și intimidări, fiind avertizați că autorii crimei vor scăpa nepedepsiți datorită „sacilor de bani” cu care ar putea mitui autoritățile.

Amintim că Victor, un tânăr în vârstă de 28 de ani a fost omorât în noaptea de 14 spre 15 iulie, de părinții iubitei lui. Totul s-a petrecut în curtea acestora din Arpașu de Jos. Bărbatul a fost lovit cu mai multe obiecte contondente până când a căzut lat pe pământ. Cei care au sunat la 112 sunt chiar agresorii, care ar fi încercat să mușamalizeze totul, spunându-le polițiștilor că l-au găsit în curte pe bărbatul plin de sânge.

Sursa: Facebook/Profil Public

Din nefericire, tânărul preluat de ambulanță cu urme de violență pe corp, agitat și necooperant, a suferit un stop cardio-respirator în drum spre spital. Vreme de 40 de minute a fost resuscitat de echipajele medicale, dar în zadar, traumatismele craniene suferite fiind severe.

Familia lui Victor speră ca legea să facă dreptate

În prima parte a zilei de marți, 30 iulie, la două săptămâni după evenimentul tragic, mama băiatului a fost chemată la audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. Alături de ea au venit și alți martori și membri ai familiei, care declară că au primit amenințări cu moartea din partea familiei presupușilor criminali. Aceștia s-ar lăuda cu “saci de bani” cu care ar putea “cumpăra toată poliția din Sibiu” pentru a scăpa nepedepsiți.

„La Parchet am venit să audieze nevasta, am adus avocat de la București, ca să preia cazul , să citească dosarul, să facă dreptate. Acuma ei se laudă că mă omoară si pe mine si o să mă mut din sat că-mi taie gâtul. Bănuiesc că dacă nu trag înapoi ca să nu facă pușcărie toti care sunt implicati, mă amenință că mă omoară. Păi dacă au fost în stare de a omorât băiatul mă omoară si pe mine și pe nevasta ta, și copilul ăla micu. Ei povestesc la oameni că au saci de bani, cumpără și doctorul legist care i-a fost autopsia băiatului, că cumpără toată poliția de la Sibiu, că au pus nu știu câte miliarde la bătaie și pe noi dacă nu ne tragem toate înapoi și să-i lăsăm în pace, că nu are ce să le facă nimeni că ei înaintează cu banii, că ei plătesc”, a spus”, Victor Grancea, tatăl băiatului decedat.

Tatăl lui Victor spune că există dovezi clare care arată că suspecții vor să ascundă adevărul.

„Suntem chemați ca să ne audieze și pe noi. Sunt niște minciuni că băiatul a intrat prin față. Așa declară ei. Normal că se apără un criminal, un hoț și avocatul pârâtului. Dar martorii noștri declară că au intrat prin grădina din spate, la întâlnire. În momentul când s-a comis crima cu băiatul meu, poliția și ambulanța au ajuns la fața locului. Dan de la Avrig, care l-a amenințat pe soțul meu și pe care îl bănuim că este complice, era la fața locului înainte de poliție. Dacă nu a fost implicat, ce căuta acolo? Era el doctor? Era procuror criminalist? El era la locul faptei, poliția l-a găsit acolo. Marilena, pe care o bănuim că este implicată prin amenințările făcute – că ne ia casa și ne dă foc – a fost văzută la fața locului. Avem martori: la 4:23 copilul a coborât din mașină să se ducă în grădina din spate la întâlnire cu iubita, iar la 4:28, după 5 minute, ea a fugit spre martori care îl așteptau să vină de la întâlnire. Dacă nu este implicată, de ce a fugit spre martori și se ascunde acum? De aceea am venit aici, să declarăm că ne-a amenințat și că a fugit spre martori și a fost la fața locului. Vrem să se facă dreptate și să se ia măsuri. Așa să vadă toată România”, mai spun părinții lui Victor.

„Am mai apucat să ii spun doar: fugi”

Vărul lui Victor ar fi fost cu el în seara în care a fost ucis. Acesta susține că declarațiile criminalilor, potrivit cărora victima ar fi intrat pe poarta din față, sunt false. Costel explică faptul că el l-a condus pe Victor până în grădina din spate, la presupusa întâlnire cu iubita.

„Sunt vărul victimei și totodată sunt martor. Noi vrem, să se ia măsuri de precauție sa ajungă mai departe, pentru că nu vrem să rămână așa, pentru că eu stiu cum a fost. Ei au mințit în legătură cu ceea ce au spus, că au dat peste ei, că a făcut, deci o minciună. Am oprit mașina pe marginea drumului, l-am văzut pe el până când a dat colț după grădină. Când a plecat și a dat colțul după gratii, nu l-am mai văzut. L-am sunat pe decedat, l-am sunat, a întrebat pe unul dintre noi dacă a ieșit afară fata să se întâlnească cu el. Fata nu ieșise . În acel moment a dat o mașină spre noi, eu eram cu el la telefon, am mai apucat să ii spun fugi! În acel moment, el a fost luat de acolo. Deci l-am sunat, nu mai puteam avea telefonul închis”, a declarat Costel Căldărar.

Avocatul este optimist

Avocatul familiei Căldăraru este convins că instanța va pedepsi vinovații. În prezent, ancheta este în curs de desfășurare și au loc audieri.

„Deocamdată încă se fac audieri. Urmează să fie audiată mama victimei. Ancheta este în plină desfășurare. Nu sunt foarte multe date concrete să vă spun. Cu siguranță vom avea câștig de cauză, nici nu încape discuție. Există un decedat, există două persoane care sunt arestate. Urmează să se facă audieri, să se stabilească cu exactitate dacă vor fi inculpate și alte persoane. Deocamdată, cum spuneam, ancheta este în curs de desfășurare. Nu cunoaștem exact dacă au fost și alte persoane implicate”, spune Gabriel Cosoi, avocatul familiei.