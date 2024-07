avertisment pentru jucătorii lui fc hermannstadt înainte de meciul cu oțelul: ”trebuie să fim eficienți”

FC Hermannstadt caută vineri primul succes în actuala ediție a Superligii, în meciul din deplasare cu Oțelul Galați, care contează pentru etapa a patra.

Fără victorie în primele trei etape din SupeLiga, FC Hermannstadt este sub presiune, iar antrenorul Marius Măldărășanu caută soluții pentru ieșirea din pasa slabă a echipei. Pentru că este o deplasare lungă, sibienii au plecat încă de miercuri spre Galați, iar din lot nu fac parte Selimovic și Markovic, accidentați.

Marius Măldărășanu le cere jucătorilor săi să profite de momentele favorabile și să bage mingea în plasă. ”Este o deplasare lungă, plecăm de miercuri, sper să fie de bun augur. Jucăm cu Oțelul, care a făcut un sezon foarte bun din postura de nou-promovată, este o echipă omogenă, vine după o victorie pe terenul FCSB-ului, au un moral bun. Este o echipă agresivă, nu te lasă să construiești, nu te lasă să joci, va trebui să fim pregătiți. Îmi doresc o mai mare personalitate de la băieți, am analizat cu ei, am încredere, au calitate, dar de multe ori munca bate talentul, trebuie să dea mai mult. Vreau personalitate, sunt momente în care trebuie să iei decizii corecte, asta ne-a lipsit meciul trecut. Oțelul are și puncte slabe, de care trebuie să profităm în momentele favorabile nouă, trebuie să marcăm când vom avea situații, va trebui să fim foarte eficienți” a declarat antrenorul principal al FC Hermannstadt miercuri, într-o conferință de presă.

Sibiul este penultima în clasament, cu 2 puncte, în timp ce Oțelul este pe locul 2, cu 7 puncte.

”Am mai trecut prin momente grele”

Tehnicianul spune că este nevoie de timp pentru a se reînchega o echipă competitivă, după plecările unor jucători de bază. ”Suporterii trebuie să susțină echipa, am mai trecut prin momentele grele, a fost acea depunctare când eram sus și ne-am trezit jos, acum la fel. Nu pot să pocnesc din degete și să avem nouă puncte, jucătorii care au venit se integrează ușor, ușor, în grup nu sunt probleme, dar un sistem de joc necesită timp. Trebuie și rezultate, altfel se poate ajunge la plecarea antrenorului. Jucători sunt, probabil vor mai veni, dar să formezi o echipă necesită timp, eu îmi fac treaba ca până acum, profesionist, cu atașament, vom vedea ce se va întâmpla” a mai declarat Măldărășanu.

Meciul Oțelul Galați – FC Hermannstadt este programat vineri, 2 august, de la ora 19.00.

Echipă probabilă: Căbuz – Căpușă, Bejan, Găman, Oroian – Balaure, Ivanov, Murgia, Ianis Stoica – Deaconu, Chițu.