explicația directorului cnair, despre întârzierile la lotul boița-cornetu de pe a1 sibiu-pitești. „au fost niște inconviniente majore”

Directorul CNAIR, Cirstian Pistol, a vorbit miercuri despre cauzele întârzierii lucrărilor la tronsonul Boița – Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești și despre noul termen de finalizare a proiectării.

Directorul CNAIR promite că lucrările de proiectare a lotului 2 al autostrăzii Sibiu – Pitești, cel cuprins între Boița și Cornetu, vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. „La sfârșitul acestui an vor fi finalizate lucrările de proiectare urmând ca ulterior să se aprobe acest proiect iar după aceea să trecem la perioada de execuție. Au fost niște inconveniente majore pe care le-a întâmpinat constructorul în realizarea lucrărilor de proiectare. Vedeți și dumneavoastră ce tipuri de lucrări au fost necesare pentru realizarea acestui studiu geotehnic absolut necesar. Termneul de proiectare a fost depășit pentru că nu au putut să acceseze această zonă. A fost nevoie de o decizie foarte importantă luată de Companie și sprijinită de domnul ministru Sorin Grindeanu și de Guvern, fără de care nu puteau să o finalizeze. Și ar dacă nu s-ar fi luat această decizie am fi putut avea acea întârziere de un an de zile în faza de proiectare”, a declarat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Ministrul Transporturilor a venit cu o completare la declarația directorului CNAIR. „Mai este ceva important de spus și anume faptul că ceea ce defrișează acum nu este doar pe bucata necesară studiilor geotehnice. CNAIR le-a cerut constructorilor să facă lucrările pe viitorul traseu al autostrăzii, astfel încât să nu mai fie nevoie a doua oară de lucrări de acest tip. Și au făcut acest lucru, de aceea eu am și început cu felicitări la adresa lor. Sper să o țină în ritmul acesta”, a spus Ministrul Transporturilor, Mihai Grindeanu.

Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, cuprins între județele Sibiu și Vâlcea, a înregistrat deja întârzieri față de ce s-a asumat în 2022, la începerea etapei de proiectare, când se preconiza că în ianuarie – februarie 2024 se va preda Proiectul Tehnic, la care încă se lucrează în mai 2024.