familia care și-a pierdut casa în incendiu la cașolț trece prin clipe de coșmar. „nu am putut salva nimic, e o ruină” (video foto)

Familia Băiașiu din Cașolț se ocupă cu agricultura. Sunt cunoscuți în sat drept o familie de gospodari, iar acum sunt greu încercați de soartă. În doar o clipă, agoniseala de-o viață s-a făcut scrum, căci un incendiu puternic a cuprins casa construită recent cu atâta trudă. Tanti Mărioara spune că nu a mai rămas nimic în urma flăcărilor, iar imobilul s-a transformat într-o ruină.

Mărioara Băiașiu a muncit o viață întreagă pentru a-i ridica o casă fiului ei, nurorii și nepoților. Întreaga familie se ocupă cu agricultura, iar femeia are o tarabă în Piața Cibin, unde vinde în fiecare sezon legume. Chiar și azi, la două zile de la tragedia ce s-a abătut asupra familiei, a mers la muncă, le-a zâmbit clienților și le-a oferit produse cultivate la Cașolț.

„Un mare necaz. Nu am putut salva nimic”

Un incendiu puternic a izbucnit, luni, în localitatea Cașolț din județul Sibiu. Un copil de 8 ani, lăsat nesupravegheat de părinți, s-a jucat cu focul în șură, iar în scurt timp, flăcările s-au extins și au cuprins grajdul din curte, dar și casa vecinilor. Pompierii s-au luptat ore întregi să lichideze incendiul.

Mărioara își găsește cu greu cuvintele în timp ce rememorează ce s-a întâmplat. „Bărbatul meu și cu băiatul erau pe câmp, iar eu și cu nora eram în piață. Pe noi parcă Dumnezeu ne-a trimis acasă înainte să ia foc totul. Nora a intrat prin fum în casă, și-a riscat viața, să ia niște bani pe care îi aveam strânși. În rest, n-am mai putut salva nimic. Nu doresc nimănui să fie în pielea noastră”, spune femeia.

Casa care a luat foc a fost construită recent de către Mărioara și soțul ei. I-au dăruit-o fiului lor, nurorii și nepoților. „Casa de la stradă este mai veche, construită în 1985, acolo stăm noi, iar în spate i-am făcut fiului o casă a lui. I-am făcut băiatului o casă mare, cu etaj. Jos avea living și bucătărie, o baie de serviciu, iar sus trei dormitoare cu baie. Am muncit mult la ea, am izolat-o, am utilat-o. Acum, dintr-o casă frumoasă, a devenit o ruină. Nu am mai putut salva nici măcar o pereche de șosete. Au rămas copiii, unul de 7 ani și fetița de 9 ani, fără nimic. Nu mai au jucării, nu mai au haine, nu mai au ghiozdane. Au plâns de mama focului. Totul s-a făcut praf”, spune Mărioara.

De la zero

Oamenii și-au petrecut ultimele zile făcând curățenie în curte, fiind nevoiți să arunce toate obiectele ce s-a făcut scrum. Au primit ajutor și de la primărie. (DETALII AICI)

Casa a ars pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar odată cu ea, și bunurile din interior, prin urmare familia Băiașiu trebuie să o ia de la zero. „Nu știu de unde să o apucăm. Trebuie făcut acoperișul, au venit niște oameni și ne-au zis că va costa 12.000 de euro. Casa trebuie făcută de la zero. Pompierii, cum au stins focul, s-a inundat și la parter, a fost plin de apă. Oamenii și-au făcut treaba, asta e situația. Aia nu se mai numește casă”, spune cu tristețe Mărioara.

Nepoata Mărioarei spune că se simte tulburată de ce s-a întâmplat și vrea să tragă un semnal de alarmă, având în vedere cauzele de producere ale incendiului. „Un copil de 8 ani s-a jucat cu focul în șură, au luat foc baloții, iar de la baloți a luat foc casa noastră. Copilul era nesupravegheat. Adulții erau în casă. Târziu au văzut ce se întâmplă în curte, și chiar și atunci, în loc să încerce să stingă focul cu un măturoi, cu o pătură, să arunce cu pământ pe el, că noi nu avem apă în sat, ei au stat să își salveze animalele lor. Săracul copil, de frică, a fugit de acasă și s-a ascuns. Era speriat. Pe noi ne supără faptul că ei nu își recunosc vina, că spun prin sat că nouă ne-a luat foc casa din cauza unui scurtcircuit. Copilul e doar un copil, dar ei nu trebuia să îl lase nesupravegheat”, spune Andreea.