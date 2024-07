reacția lui măldărășanu după ce fc hermannstadt a negociat cu mutu: „nu există minim de respect față de mine” (video)

După ce în presa națională a apărut știrea că FC Hermanstadt negociază cu Adrian Mutu, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a reacționat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Rezultatele negative ale echipei FC Hermannstadt din startul Superligii și declarațiile lui Marius Măldărășanu care s-a plâns de calitatea lotului după meciul din prima etapă și a amenințat cu plecarea au produs o fisură în relația tehnicianului cu patronii clubului.

Astfel, în presa națională a apărut marți știrea că șefii clubului au negociat cu Adrian Mutu.

După trei ani la Sibiu, tehnicianului nu i-a picat bine știrea că se ia în calcul despărțirea de el, dar o situație asemănătoare a fost și cu trei ani în urmă, când echipa era în eșalonul secund.

”Nu iese fum fără foc, atmosfera e bună în ceea ce privește grupul, cât sunt aici, nu are ce să se întâmple din punct de vedere al atmosferei. Nu vreau să comentez, sunt aici că trebuie să fiu aici, dacă voi fi în altă parte, înseamnă că acolo trebuie să fiu. Concluzia este una singură: niciun fulg de nea nu cade decât unde trebuie să cadă. Nu aș vrea să mai comentez, dacă nu există un minim de respect față de mine, jucătorii au nevoie de liniște, lucrurile sunt bune, dar poate unii sunt afectați, alții poate nu. Important este să mergem cu încredere la Galați, restul nu contează” a susținut Marius Măldărășanu la conferința de presă susținută miercuri la Sibiu.

Tehnicianul crede că relația sa cu patronii Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă s-a deteriorat după declarațiile făcute la finalul jocului cu Universitatea Craiova, când a acuzat faptul că nu au fost aduși jucători cu experiență și voalat a amenințat că pleacă.

”Eu am avut o relație foarte bună cu patronii, poate declarația mea după prima etapă a deranjat, asta este, îmi asum, în general spun ceea ce gândesc, cred că ceea ce am spus a fost o realitate. Mergem înainte, trebuie să continuăm, și eu am avut în vară două discuții minore cu Claudiu Rotar, ca să mă dau la o parte fără niciun fel de problemă, apoi altă discuție la masă aici, datorită tuturor schimbărilor i-am zis la fel, că poate e mai bine să plec, e bine și pentru mine, vine alt antrenor, o ia de la zero…Acum a apărut acea știre, dar și de mine s-a vorbit la alte echipe când acolo erau alți antrenori, eu ce să fac? Mi-aș dori ca jucătorii să nu fie afectați” a declarat Marius Măldărășanu.

Fără victorie în primele trei etape, FC Hermannstadt joacă vineri, de la ora 19.00, în deplasare, cu Oțelul Galați, în etapa a patra a SuperLigii.