consiliul județean, reacție după declarațiile premierului ciolacu legat de noul spital al sibiului: „nu avem cunoștință de un proiect redimensionat”

Premierul Marcel Ciolacu, aflat miercuri în județul Sibiu, pe Valea Oltului, a făcut declarații importante cu privire la noul spital județean. Noutățile date de prim-ministru, potrivit căruia spitalul va fi redimensionat, adaptat regiunii și va costa 300 de milioane de lei, nu sunt însă cunoscute de Consiliul Județean.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean (CJ) Sibiu, a reacționat în urma declarațiilor făcute miercuri de premierul Marcel Ciolacu cu privire la Noul Spital Clinic Județean de Urgență din Sibiu.

CJ nu știe nimic despre un nou proiect al spitalului

Prim-ministrul a spus că ar exista un proiect nou al spitalului, care are o valoare de 300 de milioane de euro. Reprezentanții județului nu știau însă aceste aspecte.

„Consiliul Județean Sibiu nu are cunoștință de un astfel de proiect. Singurul proiect cunoscut de noi este cel care a parcurs toate etapele pentru a putea începe lucrările de construire, bineînțeles, după obținerea finanțării;

Daca proiectul ar fi fost acceptat la finanțare în programele anterioare, lucrările puteau fi demarate din luna iunie 2023 și, la acest moment, ar fi fost aproape finalizată partea de construcție a corpurilor de clădire. Astfel, am fi avut cel mai avansat stadiu al lucrărilor de construire a unui spital integral, nu a unui corp de clădire / secție medicală / spital monospecialitate, cum este cazul celor amintite de domnul premier. Subliniez ca astfel de învestiții au fost deja derulate în cele trei spitale aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu.

Pentru obținerea finanțării, Consiliul Județean Sibiu a urmărit toate liniile de finanțare din fonduri nerambursabile, iar în acest moment parcurgem etapele stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea „Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești”;

Pentru a realiza în integralitate Noul Spital, Consiliul Județean Sibiu a transmis Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) observații la Normele de finanțare, pentru a permite asocierea UAT-urilor în vederea construirii de noi unități spitalicești. În esență, această propunere este menită să asigure construirea „Pediatriei” în cadrul Noului Spital, prin cooptarea Primăriei Municipiului Sibiu ca partener în proiect;

Conform calendarului reglementat prin OUG 29/2024, , Consiliul Județean Sibiu va solicita Ministerului Sănătății, în zilele următoare, „Avizul de oportunitate”, etapă obligatorie ce precedă depunerea Cererii de finanțare;

Urmărim totodată apariția Ghidului de finanțare ce urmează să fie emis de MIPE pentru a putea formula Cererea de finanțare, în conformitate cu condițiile cuprinse în acesta”, a precizat Daniela Cîmpean, joi, într-un comunicat de presă.

Ciolacu: „Un nou proiect adaptat la nevoile regiunii”. CJ Sibiu: „Nu cunoaștem argumentele care au stat la baza acestei afirmații”

Premierul Marcel Ciolacu a mai precizat, de altfel, că noul proiect al spitalului va fi „adaptat la nevoile regiunii”, însă reprezentanții CJ nu cunosc argumentele care au stat la baza acestei afirmații.

„Nu cunoaștem argumentele care au stat la baza acestei afirmații însă, cunoaștem studiile de specialitate care au dat dimensiunea proiectului realizat de Consiliul Județean Sibiu; Aceste studii au în vedere gradul de ocupare al tuturor secțiilor, urmărit pe durata mai multor ani, previziuni privind evoluția patologiilor medicale ale pacienților din județul Sibiu, aplicând totodată toate normele ce reglementează activitatea medicală (spații alocate per pacient, circuite sanitare, norme ISU etc).

Domnia sa invocă totodată termenul de „normalitate” în privința dimensionări proiectelor, oferind exemplele altor administrații. Consider că „normalitatea” este dată de condițiile concrete în care se află fiecare sistem județean de sănătate. Consider că un spital „normal” este cel în care pacienții nu sunt purtați cu targa sau cu ambulanțele de la un pavilion la celălalt, in diverse locații din oraș, în care activitatea nu se desfășoară în clădiri ridicate în urmă cu aproape 170 de ani și care nu permit intervenții structurale majore pentru amenajarea de circuite medicale și adaptarea la normele actuale de securitate la incendiu, pe motiv că sunt încadrate drept monument istoric sau sunt amplasate în zonă de protecție istorică; Din aceste considerente am apreciat a fi oportun să construim un spital nou, care să aducă în aceeași locație toate specializările medicale din SCJUS, nu doar parte din ele”, a mai transmis șefa CJ Sibiu.

Potrivit reprezentanților CJ Sibiu, un spital mai mic ar presupune o clădire pentru doar câteva secții care ar fi duse într-o altă locație, iar asta ar însemna ca o parte dintre secții să rămână în clădirile vechi, având în continuare circuite nealiniate noilor norme.

„Secțiile care ar fi urmat să fie mutate în noua clădire ar fi funcționat la o distanță considerabil mai mare față de vechea locație, ceea ce ar fi accentuat disfuncționalitățile curente, generate de amplasarea unor secții în mai multe zone ale orașului. Astfel de situații nu se regăsesc în județele în care spitalele funcționează în clădiri relativ mai noi, neamplasate în zone de protecție istorică și la care s-au putut adaugă etaje sau corpuri noi.

Faptul că premierul anunță că sibienii vor avea finanțare pentru un nou spital este îmbucurător, întrucât o astfel de investiție are nevoie de toată susținerea Guvernului, nicio administrație publică din România neavând capacitatea financiară de realiza o unitate medicală care să acopere nevoile unui județ”, a transmis Daniela Cîmpean.