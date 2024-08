viitorul primar al cisnădiei, amenințat și jignit în timpul campaniei electorale. mircea orlățan: „am fost agresat fizic pe stradă” (video)

Din luna noiembrie, Mircea Orlățan va fi noul primar al orașului Cisnădie și are deja o mulțime de planuri pe care vrea să le implementeze. Campania electorală a fost o provocare pentru Orlățan deoarece acesta ar fi fost defăimat, jignit și chiar agresat fizic pe stradă.

Cu toate că se aștepta la o campanie dificilă, primarul ales al Cisnădiei a rămas surprins de multitudinea acțiunilor de denigrare, jignire și defăimare la care liberalii au apelat. „M-a surprins amploarea acestor acțiuni. În schimb, eram pregătit pentru o luptă destul de acerbă. Am anunțat de când am lansat candidatura că va fi o campanie interesantă. După trei mandate de primar și încă două de viceprimar, în care dânsul a condus această comunitate și a creat un grup de oameni care îl susțin cu orice preț, eram pregătit pentru asemenea lucruri. Orice lucru suplimentar care mi-a depășit așteptările nu a făcut decât să mă potențeze, să mă ambiționeze mai mult și atunci am acționat în consecință. Oricum, în afară de aceste amenințări, a fost o campanie din partea liberalilor, care s-a axat pe denigrare și defăimare. Faptul că au făcut o campanie greșită pe mine m-a ajutat să câștig”, a mai spus Orlățan.

Orlățan spune că a fost agresat fizic de către o persoană din anturajul primarului Gheorghe Huja.„Toate au o limită. Am fost agresat fizic pe stradă de un personaj din anturajul lui (n. red. primarului). Am fost amenințat mereu pe stradă, au strigat la mine. Vă dați seama că nu îi iubesc pe oamenii aceștia”, a mai spus viitorul primar al Cisnădiei.

