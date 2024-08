a început întâlnirea internațională a sașilor: peste 20.000 de litri de bere pregătiți să potolească setea. „ne-am întâlnit cu sași plecați de mai bine de 30 de ani” (foto video)

Întâlnirea Internațională a Sașilor a început, iar centrul Sibiului prinde viață sub sunetul muzicii tradiționale și al dansurilor, în weekendul 2-4 august. Sunt așteptați între 12.000 și 15.000 de participanți. Pentru a-i întâmpina așa cum se cuvine pe etnicii germani, organizatorii au pregătit peste 500 de butoaie de bere, alături de o varietate de bunătăți tradiționale.

Evenimentul a început cu un cuvânt înainte rostit în română, germană și engleză. Organizatorii au întâmpinat musafirii cu gânduri bune.

„Oriunde ar trăi în lume, sașii formează o unitate. Ei sunt legați prin conștiința originii comune, sunt legați de Transilvania, în care comunitatea lor s-a format. Scopul manifestării este de a întări aceste legături și mai ales de a apropia tineretul născut și crescut în alte părți de Transilvania. În numele sașilor din Transilvania vă spun Bun Venit!” a declarat Martin Bottesch, președintele FDG Transilvania.

Peste 200 de sași din Cisnădioara s-au reîntâlnit cu ocazia evenimentului

Johan Bara, un român cu rădăcini nemțești, s-a născut la Cisnădioara și s-a întors acasă după mai bine de 30 de ani petrecuți în Germania alături de familia sa. Împreună cu prieteni și rude pe care nu le-a mai văzut de mult timp, și-a planificat un weekend special dedicat Întâlnirii Sașilor.

„Porecla mea este Puiu. Sunt născut în Cisnădioara, lângă Sibiu. Am plecat în 1990 și acum ne-am întors pentru acest mare eveniment. Am fost în sudul Germaniei, aproape de granița austriaco-elvețiană. Am lucrat haus master (n.r. administrator) la tribunal. Am venit acasă, cu toate că nu mai suntem acasă la Cisnădioara, și ne-am întâlnit cu aproximativ 200 de sași plecați din Cisnădioara. Culmea este că unii n-au mai fost de 30 de ani, dar pentru acest mare eveniment au venit și au făcut un pachet: vizitează, se plimbă. Trei zile sunt programate special pentru eveniment. Am fost în Cluj, în Bran am fost, am umblat, am fost și la o nuntă la Sibiel și acum trei zile sunt obligatorii aici, nu se poate fără”, spune Johan Bara.

Puiu, așa cum îi spun apropiații, este nerăbdător să savureze deliciile culinare românești, precum micii, ciorba de burtă și mămăliga cu brânză.

„În primul rând, produsele românești: ciorba de burtă, micii pe care nu îi găsim în Germania, originali, așa cum se fac la Sibiu. Și o Românie fără mici nu se poate. Bineînțeles, și brânză și mămăligă că putem găsi din Mărginimea Sibiului”, a mai zis cisnădioreanul.

Bucate bune și bere rece

Pentru eveniment s-au adus 20.000 de litri de bere plus alte băuturi și bucate tradiționale pe care participanții pot să le guste timp de trei zile pline.

„Am adus 500 butoaie de bere și 10 paleti de bere la doză”, spune Iulia de la Backyard.

„După ce am început să dansez, m-am simțit mai bine și am trăit momente frumoase”

Amalia a pășit pe scenă sub privirile a sute de oameni, care erau deja prezenți încă de la deschiderea evenimentului. Era vizibil emoționată de prima sa apariție în fața publicului.

„Vin de la Colegiul Național Samuel von Brukenthal și astăzi am participat la Întâlnirea Sașilor. Am dansat două dansuri săsești și m-am simțit foarte bine. La început am fost puțin emoționată, dar după ce am început să dansez, m-am simțit mai bine și am trăit momente frumoase”, a spus Amalia.

Evenimentul va strânge mii de oameni în Piața Mare din Sibiu, dar spectacolele paradele ajung și în Piața Mică. De asemenea, vor exista și program dedicate celor mici, la Casa Artelor, organizate de Muzeul ASTRA.

Întâlnirea Internațională a Sașilor sa va încheia duminică seara cu concertul cunoscutului cântăreț german, originar din România, Peter Maffay. Concertul va începe la ora 20.00. Intrarea este gratuită. Programul poate fi consultat aici: Întâlnirea Internațională a Sașilor.