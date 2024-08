antrenorul lui fc hermannstadt recunoaște: ”nu știu dacă mai am susținerea patronilor, vom vedea” (video)

După ce FC Hermanstadt a pierdut vineri la Galați, scor 0-1, primind gol pe final, antrenorul Marius Măldărășanu așteaptă să vadă dacă patronii clubului mai au încredere în el.

Sibienii nu au câștigat în primele patru etape din Superliga, sunt penultimii în clasament și antrenorul Marius Măldărășanu resimte din plin presiunea. Tehnicianul spune că declarația sa după jocul cu Universitatea, alături de rezultatele negative din primele patru etape pot știrbi încrederea finanțatorilor de la FC Hermannstadt.

”Vreau să rămân echilibrat, după meci, la cald pot spune multe, dar nu aș vrea să îmi pară rău. Am avut susținerea patronilor, acum ei pot spune dacă o mai am, nu știu. A fost acea declarație a mea care a deranjat, coroborată cu reultatele următoare. Dacă rezultatele erau pozitive, atunci lucrurile poate erau trecute cu vederea, când rezultatele întârzie să apară….Nu îmi pare rău pentru acea declarație, după mine au mai ieșit patru antrenori să zică că vor jucători, am spus, îmi asum tot ce fac, îmi place să spun lucrurilor pe nume. Și eu ca antrenor trebuie să mă apăr, până la urmă, lumea judecă doar antrenorul, când eram fotbaliști lumea ne înjura pe noi. De data asta, dacă un jucător dă un pas simplu greșit, tot noi suntem înjurați, pașaportul fotbalistului este pasul cu latul. Într-adevăr, lucrurile nu merg cum de dorim, vom vedea ce va fi” a susținut Măldărășanu la flash-interviul de la finalul jocului de la Galați.

”Am făcut o singură eroare și ne-a costat”

Tehnicianul subliniază eroarea făcută la golul gazdelor, după incursiunea lui Tănase pe flancul stâng.

”Nu meritam să pierdem, am schimbat așezarea, am jucat 4-3-3, că să blocăm zona centrală, Oțelul are o dinamică bună cu interul care pleacă în spatele fundașului lateral, tot mută și se crează spațiu acolo, am interpretat bine. Am început rău meciul, dar jocul s-a echilibrat, a doua repriză am controlat-o în mare, chiar dacă nu am avut ocazii multe, dar băieții au avut răbdare la construcție. S-a făcut o singură eroare și ne-a costat, am spus mereu că trebuie să câștigi dueluri ca să luăm puncte aici, dar l-am lăsat pe atacantul lor să urce cu mingea la picior, i-am dat spațiu, după care intră pe piciorul drept, știam foarte bine ce avem de făcut, dar jocul greșeala așteaptă. Oțelul a profitat și a câștigat, cred că echitabil era un 0-0” a spus tehnicianul sibienilor.

”Este frustrant să plecăm acasă fără punct”

Măldărășanu a fost mulțumit în mare de evoluția echipei și a făcut doar două schimbări pe parcursul jocului. ”Am avut o dinamică bună ca și mișcare, știam că ei vin agresiv, mai ales pe minge dusă la fundașul nostru central de picior drept, dar am avut răbdare. Ivanov a făcut un joc foarte bun, la fel și Murgia, de aia am făcut schimbări puține, am considerat că jocul este ok. Urma să iasă Chițu, dar am primit golul și atunci l-am lăsat, chiar dacă a terminat benzina, putea scoate ceva dintr-o anumită fază. Am sperat până la capăt, este frustrant că plecăm acasă fără punct. Omogenitatea se câștigă în timp, băieții trebuie să se cunoască ușor, ușor, dar timpul nu așteaptă pe nimeni, ne trebuie puncte, rezultate pozitive. În contextul actual, în are aveam doar două puncte, o remiză la Galați era un rezultat pozitiv, dar mergem înainte” a mai declarat Măldărășanu.

