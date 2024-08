arhitectul alexandru găvozdea critică noul pug al sibiului și cere să fie reluat. „unele lucruri nu pot fi corectate din mers” (video)

Alexandru Găvozdea a fost invitat la „Ora Locală”, un proiect marca Ora de Sibiu, unde a vorbit inclusiv despre Planul Urbanistic General al Sibiului. „Ar trebui reluat”, a spus arhitectul sibian, întrebat ce părere are despre noul PUG.

Arhitectul sibian Alexandru Găvozdea consideră că noul Plan Urbanistic General al Sibiului „ar trebui reluat” și că, în urma participării la dezbaterile publice din primăvară, a propus câteva soluții. Arhitecți din cadrul Ordinului Arhitecților din România (OAR) au semnalat, de asemenea, că forma PUG-ului nu este cea ideală.

„Am participat la vreo trei dintre dezbaterile publice care au fost organizate de către primărie cu elaboratorii PUG-ului. Am și intervenit în cea mai oportună ocazie, la întâlnirea cu arhitecții și urbaniștii și am transmis atunci, de fapt, că sunt câteva lucruri care cred că sunt atât de fundamentale încât nu pot fi corectate din mers.

Unul dintre aceste lucruri este de fapt o reorganizare a modului în care se aplică reglementările în oraș, pe niște zone care sunt de fapt un amestec de mai multe tipuri de zone funcționale, ceea ce face extrem de dificilă aplicarea unor reguli acolo. Lucrul acesta, de fapt, ceva produce? Va produce, pe de o parte, o dificultate în aplicare pentru administrație și, pe de altă parte, o lipsă de predictibilitate pentru dezvoltatori și pentru planificatorii de urbanism, pentru urbaniști și arhitecți. Adică noi nu o să știm când pornim la drum, unde o să ajungem. Or, un astfel de demers, care durează mult timp, costă mulți bani, nu cred că este prea atractiv pentru un investitor, oricare ar fi el, public sau privat, dacă lucrurile nu sunt așezate pe niște făgașe normale.

Și, din păcate, PUG-ul dă și o serie întreagă de libertăți care sunt lăsate în aer cumva și la discreția administrației locale. Ceea ce, din nou, mi se pare că nu este fair față de ceea ce numim cu atâta aplomb motorul economic, respectiv dezvoltatorii, investitorii care au o lipsă de predictibilitate majoră în acest mod. Și asta de fapt duce la intenție de corupție, la intenție de a rezolva problema altfel, să te împrietenești cu cineva. Este un pas în spate, din punctul meu de vedere, față de PUG-ul actual, cu toate carențele lui pe care le-am învățat în ultimii ani”, a precizat Alexandru Găvozdea.

Găvozdea speră ca primarul Astrid Fodor să ia în considerare semnalele transmise de arhitecți.

„Colegii mei de la Ordinul Arhitecților din România, filiala Sibiu – Vâlcea au organizat un grup de lucru. Au invitat inclusiv nemembri, adică urbaniști care nu sunt membri ai ordinului în acest grup. Au făcut un punct de vedere destul de consistent, pe care l-am parcurs și am discutat cu o parte dintre ei înainte să se se producă. Și a fost, dacă îmi aduc bine aminte, și transmis public acel punct de vedere, nu doar Primăriei și elaboratorilor PUG-ului.

Sper ca doamna primar și echipa din primărie să ia foarte în serios aceste semnale care au fost transmise și să solicite o remediere a acestei documentații. Timp există, ea nu a intrat încă în circuitul de avizare. (…) în caz contrar, știu câteva instituții centrale, ministere și instituții de rang imediat inferior, care sunt avizatori ai PUG-ului, care probabil nu vor și o să-l trimită înapoi la prelucrat. Or, chestia asta va însemna întârzieri consistente.

Oricum, nu mă aștept ca PUG-ul să fie avizat și aprobat mai devreme de un an jumate, doi. De regulă, perioada de avizare pentru PUG durează un an, un an și ceva, pentru că sunt foarte multe ministere care sunt încărcate cu foarte multe documentații, care vin spre avizare și cu o capacitate de personal foarte, foarte redusă”, a spus arhitectul sibian.

Vă reamintim că Primăria Sibiu a organizat 4 sesiuni de consultare pe baza PUG-ului cu principalele categorii de factori interesați: arhitecți și urbaniști, reprezentanți din industrie, comerț și dezvoltare imobiliară, cetățeni, ONG-uri și reprezentanți din HoReCa. Planul Urbanistic General al Sibiului s-a aflat în consultare publică până la data de 30 aprilie.