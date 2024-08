avertismentul viitorului primar al cisnădiei pentru actualul edil: ”să nu facă nefăcute” (video)

„Noi știm deja, avem multe informații. Eu sunt expert financiar pe lucruri de genul acesta. Eu am văzut acolo lucruri care mi-au ridicat părul în cap. Le știu, nici în campanie nu le-am scos. Nu e vorba să ne răzbunăm aici, este vorba să dăm socoteală pentru ce am făcut. Dacă am făcut lucruri bune, am dat socoteală, dar dacă a făcut lucruri ilegale vom da socoteală. Așa se va întâmpla și când voi preda eu mandatul (..). Mă îngrijorează și sunt îndreptățit să fiu îngrijorat, pentru că se întâmplă lucruri în momentele astea, când cineva știe că pleacă de la butoane. Eu știu lucrurile importante care se întâmplă în primărie, care înseamnă plăți mari, care înseamnă angajamente mari, se cunosc deja”, a declarat Orlățan.

Primarul ales al Cisnădiei spune că i-a transmis lui Gheorghe Huja „să nu facă nefăcute”. „Eu am avut o discuție cu domnul Gheorghe Huja și i-am spus una din rugămințile mele, să nu facă nefăcute, dar se fac nefăcute. Vedem acum regulamentul de terenuri pentru tineri, vedem niște bani care pleacă. Ce vreau să transmit oamenilor din primărie este să respecte legea întru totul. Primarul se schimbă în trei luni, dar actele rămân. Să respecte legea, nu la marginea ei, nu peste marginea ei”, a mai spus acesta la interviul din cadrul emisiunii „Ora Locală”.