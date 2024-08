minunile sibiului la concurență cu cele din caracal. un localnic din țichindeal și-a făcut o trecere de pietoni în fața porții. are și o explicație (video)

În satul Tichindeal, o simplă trecere de pietoni desenată pe stradă a generat un conflict între doi localnici. Unul dintre ei susține că vecinul său a marcat trecerea chiar în fața porții sale, în timp ce celălalt neagă acuzațiile, afirmând că nepotul său a folosit o bidinea pentru a trasa câteva linii cu var.

Un bărbat care locuiește în apropierea familiei D. a declarat că, în urmă cu aproximativ patru luni, în timpul lucrărilor de reparație la casa sa, vecinul a observat că un muncitor a trecut cu mașina de mai multe ori pe stradă și ar fi a decis să deseneze o trecere de pietoni în fața porții. Imaginea i s-a părut mai degrabă amuzantă decât supărătoare.

„Persoana care și-a făcut trecerea de pietoni face sesizări la toată lumea, la orice se poate face sesizare, el face. Noi avem o casă în zonă și am lucrat la ea, am făcut poarta, gardul și a trecut unul dintre angajați cu mașina mea în sus și în jos, iar la un moment dat, când ne-am întors, surpriză: trecere de pietoni la poartă. Mie mi s-a părut amuzantă chestia. El și-a vopsit pietrele la poartă și și-a făcut și trecerea de pietoni”, spune localnicul.

Vecinul cu pricina spune că în niciun caz lucrurile nu s-au petrecut așa. D. a explicat pentru Ora de Sibiu că în primăvară, atunci când a vopsit pomii și bordura din fața porții, nepotul său a luat bidineaua cu var și a pictat niște linii pe asfalt.

„În primăvară eu vopsesc pomii în fața porții, am și bordură acolo, și nepotul meu a luat bidineaua și a tras niște linii pe asfalt. A venit domnul care e sub orice critică, se ceartă cu toată lumea din sat, numai în porcese umblă, s-a oprit și a filmat. Nu e o trecere de pietoni, sunt niste linii trase de un copil, cu bidineaua cu var nu o trecere de pietoni. A fost o joacă de copii, exact cum se joacă copii pe stradă. Și noi ne jucam când eram copii dar nu trimitea nimeni filmări. A fost o joacă de copil. Eu imediat am sters că era var, nu era altceva”, a spus D. L.

Vecinul a fost nemulțumit și de asfaltul din fața bisericii din sat

Conform afirmațiilor vecinilor, autorul trecerii de pietoni nu este la prima tentativă de a provoca un conflict. I. S. menționează că există multiple sesizări depuse de vecinul nemulțumit cu privire la diverse subiecte.

„S-a turnat asfalt în sat și s-a făcut în jurul bisericii asfalt, o chestie faină. A făcut reclamație la culte că de ce a pus asfalt, în condițiile în care acolo înainte era noroi. Au făcut o alee, dar ceva frumos. Vine preotul și parchează mașina, enoriașii. Domnul face sesizări la absolut orice”, a mai adăugat loclanicul.