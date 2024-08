programul astra adolescent a transformat vara tinerilor din sibiu prin întâlniri educative și inspiraționale

Programul estival ASTRA Adolescent a avut un impact semnificativ asupra tinerilor din Sibiu, atrăgând un număr mare de participanți cu vârste între 14 și 18 ani. Activitățile au reunit zeci de participanți și voluntari astriști, în spațiile Bibliotecii ASTRA, instituție de cultură care se bucură de susținerea financiară a Consiliului Județean Sibiu.

Pe parcursul a 15 întâlniri formidabile, tinerii au avut ocazia să participe la discuții valoroase pe diverse teme de interes. Programul a fost conceput pentru a oferi tinerilor un mediu propice dezvoltării, socializării și învățării, încurajându-i să își exprime ideile și să interacționeze cu personalități din comunitate.

Întâlnirile au abordat subiecte variate și relevante pentru tineri: dezvoltare personală, educație financiară, sănătate mintală și spirituală, cultură, tehnologiile viitorului, educație civică și juridică, științe cetățenești, protecția mediului, antreprenoriat, sport, comunicare online. Invitații ‒ profesioniști și specialiști în diverse sfere de activitate ‒ au împărtășit cu multă deschidere din experiența lor și au răspuns întrebărilor participanților. Într-un cadru relaxat și prietenos, adolescenții au avut ocazia de a dobândi noi perspective legate de diverse zone de interes sau posibile cariere profesionale.

„Suntem deosebit de încântați de evoluția înregistrată de programul ASTRA Adolescent și impactul pe care îl are asupra tinerilor din comunitatea noastră. Ne respectăm misiunea de a fi un liant puternic în comunitatea sibiană, un centru de întâlnire a oamenilor de cultură, a profesioniștilor, a tuturor celor care împărtășesc dorința de a face ceva pentru ei înșiși și pentru ceilalți. Biblioteca este un creuzet al ideilor și valorilor care pot modela societatea. Toate inițiativele noastre reflectă această viziune, iar ASTRA Adolescent este unul dintre cele mai valoroase proiecte sibiene adresate generațiilor tinere. Avem oportunitatea de a colabora cu oameni remarcabili care rezonează cu valorile noastre și se alătură eforturilor de a construi un viitor mai bun. Mulțumim tuturor invitaților prezenți în ediția din acest an a programului estival dedicat adolescenților.” – a declarat Răzvan C. Pop, managerul Bibliotecii ASTRA Sibiu.

„Am observat cu bucurie că, pe măsura derulării întâlnirilor, tinerii au reușit să creeze legături frumoase între ei și să interacționeze cu mai multă încredere cu invitații. Au fost curioși să descopere care au fost provocările întâmpinate de aceștia în dezvoltarea carierei și în armonizarea vieții personale cu cea profesională. Tinerii noștri au avut parte de prezentări interesante și activități practice care le vor fi utile în parcursul lor viitor. Le mulțumim tuturor participanților, voluntarilor și bibliotecarilor astriști implicați în programul ASTRA Adolescent.” – a spus Mihaela Dobrescu, coordonatoarea activităților.

Reacțiile pozitive înregistrate pe parcursul derulării celor patru ediții ale programului ASTRA Adolescent motiveză echipa astristă să extindă aceste întâlniri la nivel județean. În toamna acestui an, urmează o serie de întâlniri similare cu liceeni din comunitățile sibiene mic-urbane.