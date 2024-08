situație tensionată într-un bloc de pe rahovei infestat de gândacii dintr-un apartament închiriat

Locuitorii unui bloc de pe strada Rahovei se plâng de gândacii care ies din apartamentul unde locuiește momentan o familie de etnie romă, cu ajutorul unei fundații din Sibiu. Președinta fundației a intervenit de mai multe ori, aducând echipe de deratizare și oferindu-se să plătească serviciile de deratizare pentru toți vecinii.

Un locuitor dintr-un bloc de pe strada Rahovei este deranjat de faptul că dintr-un apartament se răspândesc gândaci. Bărbatul se plânge că în apartamentul respectiv se rotesc familii de rromi care sunt ajutate de o fundație din Sibiu.

„Familia Jiga, așa îi cheamă pe cei care stau acum lângă noi și sunt numeroși. Înainte de familia respectivă au mai stat și tot așa și alții care ne creau probleme din cauza gândacilor. Pe mine m-au amenințat să nu le mai bat la ușă, că pe ei nu-i interesează că au gândaci. Dar nouă ne e frică să nu ne umplem și mai mult, mai ales că avem un copil mic, nepoțelul”, a spus Vasile.

Familia Jiga este formată dintr-o mamă singură, care crește cinci copii și doi nepoți. Recent, mama a fost nevoită să renunțe la locul de muncă de la o fabrică a-și crește și nepoții abandonați de una dintre fiicele ei. Fundația „Speranță și Zâmbet” a sărit în ajutorul femeii și i-a oferit pentru o perioadă un loc unde să stea împreună cu copiii. Președinta fundației, Jenny Rasche spune că femeia împreună cu copiii locuiau în niște condiții foarte grele.

„Familia a stat în Oraca, acolo, în Pădurea Dumbrăvii, unde sunt mai multe familii care stau abuziv în cartierul acela, în niște condiții foarte jalnice. I-am mutat pentru că erau copii care mureau de frig acolo iarna. În casa asta cădea tavanul peste copii. Eu am considerat că este destul de periculos pentru acei copii să stea în casa respectivă. Având în vedere că situația de locuit a fost destul de precară acolo, nu am putut evita gândacii. Eu nu am invitat și gândacii în apartament. Toată România este plină de gândaci, de fapt, mai ales unde este sărăcie. Și într-adevăr, în apartament s-au dezvoltat niște gândaci”, a spus Jenny Rasche.

Fundația a solicitat intervenția echipei de deratizare de mai multe ori

Jenny a intervenit cu o echipă de deratizare pentru a rezolva situația. De asemenea, aceasta s-a oferit să plătească deratizări pentru toți locuitorii din bloc, însă aceștia nu au acceptat.

„Eu am chemat deratizarea și poate să vă confirme și domnul de la deratizare că nu este prima oară când a mers acolo. L-am trimis de mai multe ori. L-am și plătit. În aceeași idee, eu m-am oferit să plătesc o deratizare tuturor vecinilor care doresc o deratizare. Niciun vecin nu a vrut. În privința gălăgiei, nu contest, s-ar putea. În ideea de soluționare, în primul rând, trebuie să fie făcute demersurile pentru un trai adecvat al mamei, că ea, de fapt, nu are venituri. Și, în al doilea rând, vom ajuta să reabilităm camera în care ea a stat acolo, în Pădurea Dumbrăvii. Totuși, familia stă abuziv acolo și am înțeles că totul este cu ordin de demolare”, spune Jenny.

Femeia oferă ajutor familiilor nevoiașe prin intermediul fundației pe care a înființat-o tocmai pentru acest scop. Deoarece este conștientă că în anumite situații persoanele pe care încearcă să le ajute pot provoca și daune apartamentelor pe care le închiriază pentru ele, Jenny și-a asumat responsabilitatea de a renova locuințele pe care fundația le închiriază în acest scop. În total, Jenny ajută mai mult de 400 de familii care nu au locuință sau locuri de muncă.

„Locuința va fi reabilitată de noi după ce se mută familia. Deci asta este oricum ceva clar. Dacă sunt distrugeri sau altele minusuri, noi plătim reabilitarea. Noi sprijinim în total 480 de familii din județul Sibiu. Și, vă dați seama, avem și unele cazuri extreme, nu contest. Deci, în momentul în care eu am închiriat un apartament și mut familie acolo iar ele fac prăpăd, atunci plătește fundația noastră reabilitarea totală. Pe Rahovei e închiriat de noi și ne vom asuma măsurile, ceea ce am și făcut, și fără să sunați dumneavoastră. Eu am fost acolo cu deratizarea, pentru că eu știam de problemă și nu e prima oară când am fost”, a mai spus președinta fundației.

„Dumneavoastră în locul meu ce ați face?”

Jenny se confruntă, pe de o parte, cu dorința de a reintegra în societate familiile aflate în dificultate, iar pe de altă parte, cu nemulțumirile vecinilor cauzate de comportamentul necorespunzător al acestor persoane, situație pe care ea o recunoaște. În plus, Jenny se dedică activității de a găsi locuri de muncă sau de găsirea unor soluții în cazul familiilor monoparentale care nu permit părinților singuri sau să lase copiii acasă pentru a munci.

„Acum eu am două variante. Una este să cedez la tot ce zic oamenii și atunci avem o mama cu șapte copii sub cerul liber și toată lumea e mulțumită, sau eu rezist în toate aberațiile astea și încerc în continuare să rezolv situația și să omor gândacii. Dumneavoastră în locul meu ce ați face? Copiii care primesc ajutor prin fundația noastră sau care sunt asistați, sunt trimiși la școală, noi controlăm asta. Și în familia aceasta toți copiii sunt la școala de incluziune. Toți copii merg la școala, Deci asta este verificabil. Iar în piața muncii încercăm să integrăm părinții în câmpul muncii. Avem și unele familii la care funcționează, asta foarte bine. Dar în România, dumneavoastră știți foarte bine, salariul minim pe economie este foarte neatractiv. Acum, eu nu pot obliga un om să trăiască pe salariul minim pe economie, să meargă la un loc de muncă undeva la gunoaie, unde nu are la sfârșitul lunii, oricum niciun ban. Câteodată nimerim joburile mai bune, câteodată nu. Dar, de exemplu, în cazul familiei din Rahovei, mama nu poate să lucreze, că trebuie să crească copiii. La un moment dat depinde de situație, trebuie să fie văzut fiecare caz în parte. Bineînțeles că îi ajutăm să găsească un loc de muncă, dar nu pot să merg în locul lor la lucru. În momentul de față, în Sibiu tot sistemul social este complet depășit din toate punctele de vedere. Autoritățile sunt depășite, Protecția Copilului este depășită, primăriile sunt depășite, nu sunt destule locuințe sociale”, a mai spus Jenny.

„Eu nu aș fi amplasat cazurile sociale în chirii, pe bani mulți dacă aveam cumva din partea orașului un sprijin”

Jenny afirmă că situațiile de acest tip ar putea fi gestionate mai eficient dacă autoritățile s-ar implica mai mult. De exemplu, familia Jiga așteaptă de cinci ani să primească o locuință socială, iar alte familii aflate în aceeași situație nu au primit un răspuns de 10 ani.

„S-a construit un bloc întreg și locuințele nu s-au dat la cine trebuia. Și sunt multe probleme având în vedere că nu sunt suficiente spații. Eu nu aș fi amplasat cazurile sociale în chirii, pe bani mulți dacă aveam cumva din partea orașului un sprijin. Mi-a fost spus atunci că ei construiesc acum o sută de locuințe sociale și să depun dosar. Am depus dosarul, dar familiile pentru care am depus dosar nu au primit nicio locuință. Familia Jinga de pe Rahovei, are dosar pentru locuință socială depus de 5 ani. Sunt foarte, foarte, foarte multe probleme. De exemplu, în Turnișor, în Dallas, sunt familii care de 10 ani de zile au depus acte pentru o locuință socială și nu au primit. Și noi, ca fundație, de multe ori am vrut să ne retragem de la subiectul ăsta, pentru că știm de problemele care provin din acest domeniu dar chestia este că mi-e și milă de oamenii care rămân pe străzile din România și copiii care devin orfani. Din păcate, problema este mult mai complexă și mult mai mare. Oamenii se agață de o familie care face gălăgie și are gândaci, dar nimeni vrea să vadă câte cartiere avem împrejurul nostru, în care oamenii stau în niște condiții în care nici câinii nu ar sta. Și nu zic că familia Jiga e sfântă, doamne ferește, dar eu aș da alte soluții pentru ei dacă le aveam”, a mai spus femeia.