soluție găsită de autoritățile române în scandalul iei copiate de louis vuitton

După controversa privind utilizarea iei românești de către Louis Vuitton, ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu brandul de modă. La Prima TV, ea a menționat că nu există încă un cadru legal pentru această problemă dar a propus colaborarea pentru a promova ia românească, evitând scandalurile.

Potrivit DIGI24, Ministrul Culturii a afirmat că poate fi creat un cadru legal pentru a proteja patrimoniul românesc.

„Compania Louis Vuitton, în primul rând este un brand internaţional, o companie foarte importantă şi, din secunda în care a apărut această, să spunem, eroare în modul de raportare la motivele tradiţionale ale iei cu şinoare din Mărginimea Sibiului am considerat că mai bine lucrăm împreună cu ei pentru a scoate şi a pune în evidenţă tezaurul extraordinar pe care România îl are în materie de izvoade, de îmbrăcăminte şi de tradiţii populare decât să începem cu ameninţări, cum au fost unele abordări, să facem referire la un cadru legal care nu există, ci care poate fi creat pentru protejarea patrimoniului imaterial – şi lucrul acesta îl avem în vedere, dar în niciun caz într-o atitudine războinică faţă de cei de la Louis Vuitton şi suntem în dialog tocmai pentru a încerca împreună să scoatem în evidenţă modelele tradiţionale extraordinare pe care România le are, o parte din porturi şi, mai mult decât atât, cei care sunt păstrători ai aceste tradiţii, adică meşteşugarii. Şi cred că vom avea şi surprize foarte plăcute pe viitor”, a afirmat ministrul Culturii la Prima Tv, în emisiunea Insider Politic, citată de DIGI24.

Ministrul Culturii spune că a ajuns la un consens cu casa de modă Ministrul Culturii Raluca Turcan a mai precizat că a ajuns la un consens cu marea casă de modă.

„Am ajuns de mult, din prima secundă. Au fost foarte deschişi şi au apreciat modul de reacţie al autorităţilor statului român”, a precizat aceasta.

Ministrul a subliniat că dialogul cu Louis Vuitton a fost inițiat de autoritățile române prin intermediul reprezentanților Ministerului Culturii, precum și ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ambasadei României la Paris.