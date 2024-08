cisnădia va avea un parc inovativ pentru cercetare și dezvoltare. orlățan: „îl facem între cisnădie și arhitecților” (video)

Zona industrială a orașului Cisnădie va beneficia în curând de un parc inovator dedicat cercetării și dezvoltării, care va fi amplasat între Cartierul Arhitecților și centrul orașului. Primarul Mircea Orlățan este convins că acest proiect va avea un impact semnificativ și va fi un succes.

Noua conducere a orașului Cisnădie a discutat în emisiunea „Ora Locală” planurile de dezvoltare a zonei industriale. Primarul Orlățan a menționat dorința de a atrage investitori străini pentru un centru de cercetare care va include și inteligența artificială, având scopul de a stimula inovația și de a crea oportunități economice în regiune.

„Am în planul de guvernare extinderea zonei industriale și un parc inovativ. Și aici mă bazez pe niște entități externe, din străinătate, din Europa. E un parc de inovare cu cercetare-dezvoltare, cu inteligență artificială și este posibil, și din ce am vorbit cu patronatul și cu partenerii străini este posibil să implementăm un asemenea parc între Cisnădie și Arhitecților și este posibil să fie un succes. În zona industrială existentă a Cisnădiei sunt spații care sunt încă disponibile. Chiar am fost și am vizitat firmele din Cisnădie săptămâna trecută și am văzut spațiile și oamenii își caută chiriași. Noi le-am zis că suntem extraodinar de bucuroși, noi ca primărie, să vină să lucreze”,a spus noul primar al orașului Cisnădie.