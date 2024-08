lucrările la stadionul din șelimbăr blocate de birocrație de mai bine de 3 ani. cornel stănilă: ”scurtcircuitul este legat de finanțarea dinspre cni către executantul lucrărilor”

Înainte de startul în al patrulea sezon de Liga 2 pentru CSC 1599 Șelimbăr, directorul clubului, Cornel Stănilă a susținut o conferință de presă, în care a radiografiat principalele probleme din acest moment.

Directorul CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă a pus punctul pe i și a subliniat lipsa infrastructurii sportive la nivel de comună, dar și de județ. ”Călăreții roșii” au impresionat sezonul trecut, când au jucat în premieră în play-off-ul Ligii 2, dar condițiile în care au reușit performanța au fost unele vitrege.

”Este o luptă imensă, uitați-vă și în Sibiu, care are o lipsă mare de infrastructură, mergem și ne îngrămădim 100 de echipe iarna pe Pietricica. În rest ne îngrămădim pe trei terenuri, Obor, Voința și noua bază din Obor unde se intră de 2-3 ori pe săptămână. Uitați-vă la Mediaș, au aceleași probleme. La nivel de județ nu avem o bază sportivă completă, care presupune terenuri de tenis, de fotbal, de handbal, bazine de înot, săli. Suntem împrăștiați în toate direcțiile, FC Hermannstadt e la Apollo, pleacă de acolo la Obor, vine înapoi, se duce la Municipal, iarna ne vedem cu ei pe Pietricica, ne strângem cu orele. Suntem echipe de Liga 1 și Liga 2, reprezentăm județul Sibiu, CSC 1599 Șelimbăr este singura echipă de eșalon secund care reprezintă județul. Cred că autoritățile publice locale ar trebui să se îndrepte și spre sport, fiindcă sunt foarte mulți copii, pe evaluările făcute, în Șelimbăr sunt peste 5000 de copii, aceștia ar trebui duși către sport, pentru sănătatea și viitorul lor. În momentul în care facem infrastructură sportivă la nivel de județ, de localități, putem discuta și despre lucruri mult mai frumoase. Noi, Șelimbărul am venit și am pus căruța înaintea cailor, știm asta, dar autoritățile ar trebui împinse spre partea aceasta de infrastructură” a mai spus Cornel Stănilă.

”Șelimbăr nu are nimic din punct de vedere al infrastructurii sportive”

Lucrările la noul stadion de la Șelimbăr stagnează, astfel că Cornel Stănilă face un apel public la CNI pentru urgentarea finalizării bazei sportive, atât de așteptată de copiii din zonă. ”În alte zone, același stadion de tip 1 a fost executat în 4-5 luni, dau exemplu Huși. Vedem că în alte zone, care nu au echipă la Liga 2, care nu au academie, lucrurile merg mult mai repede, vorbim de stadioane de milioane de euro. Am părinți care zilnic mă presează cu această întrebare, nu vorbim de prima echipă, vorbim de partea de Academie, cu 350 de copii care merg la Sibiu la antrenamente și care a produs rezultate foarte bune. Speranța noastră, a întregului club este ca CNI să ne ia mai în serios sau să cunoască mai bine amplitudinea proiectului de la Șelimbăr, suntem cea mai mare comună din județul Sibiu, cu un club în dezvoltare, când se va termina aici, sunt convins că o să fie 6-700 de copii, poate chiar 1000 care o să vină să practice sport de masă și de performanță. Mi-aș dori ca CNI și executantul lucrării să urgenteze cât mai mult acest stadion, pentru că promisiunile nu au dus nici măcar să ne apropiem. Nu se lucrează în acest moment, totul ține de viziunea celor de la CNI. Dintre multele localități din România, Șelimbărul nu are absolut nimic din punct de vedere al infrastructurii sportive, nici sală, nici bazin de înot, nici teren de sport, atunci măcar această bază ar trebui să fie considerat o prioritate pentru CNI. Scurtcircuitul este legat de finanțarea dinspre CNI către executant, atâta știm, noi am făcut adrese, liste de semnături, dar suntem doar spectatori la o imagine cruntă, care nu este benefică pentru nimeni” a explicat Cornel Stănilă.

”Marea provocare, să găsim parteneri privați”

Conducătorul clubului șelimbărean a vorbit și despre provocările din acest an. ”Marea provocare pentru noi este să aducem cât mai curând parteneri privați care să vină să sprijine clubul, apoi dezvoltarea urgentă a infrastructurii de care avem mare nevoie noi ca și club, sper ca prin efortul autorităților locale să reușim să dezvoltăm cât mai curând această parte. A treia provocare o reprezintă dorința mea, pe care o transmit întregului club, de a face performanță, pentru asta muncim zilnic și sunt convins că vom reuși și în acest an. Îmi doresc ca munca să ne aducă măcar o cupă, pentru că am jucat două finale și le-am pierdut pe ambele” a concluzionat Cornel Stănilă.