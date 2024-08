un băiețel din arpașu de jos are nevoie de 60.000 de euro pentru o operație urgentă în america

Mattias este un băiețel care s-a născut cu o afecțiune craniocerebrală ce necesită o intervenție chirurgicală de reconstrucție. Dacă această operație nu este realizată în cel mai scurt timp posibil, dezvoltarea anormală a oaselor ar putea avea consecințe grave asupra sănătății sale. Operația se poate face în America iar costurile pentru aceasta se ridică la 60.000 euro.



Mattias s- a născut cu craniostenoză, cunoscută și sub denumirea de craniosinostoză, și este o afecțiune congenitală în care una sau mai multe suturi ale craniului unui bebeluș se închid prea devreme, înainte ca de a se dezvolta creieru complet. Aceasta poate duce la o formă anormală a craniului, deoarece creierul continuă să crească, dar este limitat de oasele fuzionate.

Denisa Bogdan, mama lui Mattias spune că din momentul în care băiețelul s-a născut, știa că ceva nu este în regulă dar diagnosticul a fost pus abia la un an și cinci luni după mai multe investigații.



„De când l-am născut am văzut că ceva nu era în regulă cu forma capului său, că nu era rotund. Era alungit și la spate era mai alungit decât în mod normal. Eu din spital le-am spus doctorilor că nu mi se pare că e normal dar m-au asigurat ca e totul bine. Am venit acasă și eu tot eram nemulșumită și am tot spus pediatrilor și neurologilor din Sibiu dar m-au asigurat că e totul bine. Au zis că nu îl facem actor, că nu toți avem capul simetric. Ne-am dus la București și acolo ne-a zis că e vorba de craniostenoză, ne-a sugerat să facem CT la Sibiu, am făcut și acolo s-a confirmat că asta e. Mattias are un an și nouă luni. A fost diagnosticat la un an și cinci luni, cam așa” a spus Denisa, mama lui Mattias.

E nevoie de 60.000 de euro pentru intervenția care l-ar putea salva pe Mattias

Dacă părinții ar reuși să strângă suna de 60.000 euro, ar putea realiza operația în Statele Unite ale Americii, care ar putea să prevină posibilele complicații. Ar fi nevoie de o singură intervenție care să-i redea lui Mattias o viața normală iar părinților liniște.

„Dacă ajungem în America, nu e nevoie de o altă intervenție. Dacă ajungem în alte părți s-ar putea să mai fie nevoie și de alte operații. Doctorul din America ne-a povestit că au fost copii operați de opt ori în România care au ajuns la a noua operație acolo și după au fost bine. El acum e un copil normal, e foarte deștept. Are doar un an și nouă luni și știe toate animalele, numără opână la 10 în română, până la cinci în engleză. Știe toate animalele în italiană. Foarte multe lucruri știe dar oricând se poate întâmpla să apară presiunea intracraniană, să-i apese pe nervul ocular, să rămână fără vedere, să îi fie lezat creierul, să apară demența sau să devină o legumă”, mai spune Denisa.

Strângerea de fonduri este demarată de părinți prin intermediul Asociației Noel. Doritorii pot dona accesând linkul:

https://4fund.com/ro/operatie-de-reconstructie-craniana-craniostenoza?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button

De asemenea, se poate dona direct în conturile de mai jos.