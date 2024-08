clarificări de la arhitectul alexandru găvozdea despre o eventuală candidatură la alegerile parlamentare

Arhitectul Alexandru Găvozdea a adus mai multe clarificări cu privire la zvonurile care circulă în ultima perioadă referitoare la o potențială funcție în Parlament sau în Guvern.

În cadrul interviului „Ora Locală”, candidatul la Primăria Sibiu a vorbit despre intrarea în Parlament. Acesta susține că nu este interesat de o astfel de funcție politică, ci își dorește doar o funcție locală. „Știți că toate aceste zvonuri le aud și eu din foarte multe surse. Oamenii nu pot să catalogheze ceva decât după felul în care ei ar face lucrurile. Nu mă interesează nici o funcție în Parlament, nici în Guvern”, a declarat Alexandru Găvozdea.

Mai mult, acesta spune că este interesat doar de funcția de primar, de unde să facă schimbările dorite de sibieni. Arhitectul afirmă că nu vrea să își irosească timpul cu alte funcții care nu ar avea efecte asupra comunității, ci se pregătește pentru o nouă candidatură.

„Nu mă interesează decât ceva local. La nivel local, cred că cea mai bună folosință a efortului meu și a competențelor mele este din poziția de primar. Dacă este nevoie de încă un mandat de pregătire și să fie pus la dispoziția sibienilor, atunci așa să fie, mai degrabă decât să irosesc timpul acesta de pregătire pentru o activitate care are efecte foarte, foarte reduse, cum ar fi consilier local sau arhitect-șef. (…) După atâta efort în care am creat o comunitate, un grup de oameni în public în jurul ideii de repornire a orașului, o repornire care să fie bazată pe educație, pe urbanism de calitate, pe o calitate a vieții foarte bună, cu antreprenoriat la bază. Comunitatea asta are nevoie să își vadă visul cu ochii, să își vadă visul împlinit. Și eu îmi doresc foarte mult să trăiesc acel vis și atunci, da, voi depune toate eforturile în continuare și da, acest lucru se va concretiza într-o candidatură viitoare”, a mai spus Alexandru Găvozdea în cadrul emisiunii „Ora Locală”.

