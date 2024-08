mircea lucescu prezentat oficial ca noul selecționar el româniei - ”am obligațai față de fotbalul românesc să mă întorc” (video)

Mircea Lucescu a acceptat să devină selecționerul echipei naționale și conform președntelui FRF Răzvan Burleanu, acesta a semnat pe o perioadă de doi ani, având ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu a explicat care e motivul pentru acre a aceptat provocarea.

„M-a încerca un sentiment de nostalgie, când mi s-a propus să revin la echipa națională. Și ca jucător al echipei naționale și ca antrenor am avut parte de momente exraordinare.

Plec totuși cu un handicap. În ultimii ani am lipsit din fotbalul românesc. De când m-am întors am încercat să văd la ce nivel suntem și ce se poate face.

Nu m-am gândit niciun moment că vreau să devin antrenorul echipei naționale sau că mi se va propune acest lucru. Defapt, am făcut tot ce a fost posibil ca să nu vin la echipa națională. În sensul în care am vrut să dau posibilitatea antrenorilor tineri să meargă mai departe.

Am vorbit cu Edi Iordănescu, pe care îl apreciez foarte mult pentru ce a făcut la nivelul echipei naționale. Am încercat să-l conving să facă un ciclu de 4-5 ani și să rămână alături de băieții aceștia. Am spus și federației că cel mai important lucru este să dai continuitate.

Apoi, le-am spus să vorbească cu Gică Hagi, pentru că el își dorește atât de mult dă devină antrenorul echipei naționale, a făcut atât de multe pentru echipa națională și pentru prestigiul ei în lume, încât e normal să i se dea și lui o altă posibilitate.

Am spus că în momentul în care nu se ajunge la nicio înțelegere, eu am obligația față de fotbalul românesc și față de suporterii fotbalului românesc să mă întorc și să încerc să pun în joc toată experiența pe care am acumulat-o atâția ani, mai ales că eu sunt un produs sută la sută al fotbalului românesc. Un fotbal care a făcut furori pe stadioanele din Europa.

Știu că mă angajez la un lucru destul de dificil, dar am mare încredere în această generație de jucători. Este un grup de jucători care pot crește foarte mult. Performanța pe care au făcut-o le dă dreptul să creadă în potențialul lor și să ajungă și la campionatul mondial.

Eu risc, îmi dau seama că risc foarte tare, dar cred că fotbalul românesc merită acest risc. Un singur lucru m-a determinat să accept, dragostea față de fotbal și obligația mea față de fotbalul românesc.”