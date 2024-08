pensionarii din cisnădie rămân fără ”tradiționalele” petreceri făcute de primărie. viitorul primar are o altă viziune

Noul primar al orașului Cisnădie a anunțat că vor avea loc modificări în gestionarea bugetului destinat evenimentelor viitoare. De pildă, celebrele petreceri dedicate vârstnicilor nu vor eliminate în totalitate, dar se vor reinventa sub o formă diferită.

Invitat în emisiunea „Ora Locală”, Mircea Orlățan a abordat subiectul modificărilor pe care intenționează să le facă în privința bugetului alocat diverselor evenimente. Una dintre propunerile sale transformarea petrecerilor anuale organizate de fosta conducere pentru seniori în activități alternative, mai variate și utile atât pentru ei cât și pentru comunitate.

„Nu vor dispărea deloc, se vor ține. Eu nu mai am părinți, au trebui să plece din viața asta. Iubesc foarte mult oamenii în vârstă și atunci ideea este de a-i angrena în societate. Poate că sunt mici reparații de făcut la o școală, poate la un mobilier exterior la care pensionarii pot să ajute. După aceea poți să vii cu alte activități pentru ei, nu neapărat o simplă petrecere și o plimbare la o mănăstire. Cred că e bine să se angreneze în viața socială și a comunității și cred că vom face lucruri și pentru pensionari, care să le convină, dar vom discuta și cu ei să vedem ce își doresc.

Noul primar a subliniat că, în trecut, problemele cetățenilor au fost abordate într-o manieră diferită, în care anumite categorii de vârstă beneficiau de o atenție sporită. În acest context, Mircea Orlățan își propune să restabilească un echilibru în dezvoltarea unor proiecte care să răspundă nevoilor tuturor categoriilor de vârstă.

„Domnul Gheorghe Huja a făcut și lucruri bune, nu numai lucruri rele. Ceea ce spun eu este că nu a făcut suficient de mult. Este un om care cunoaște foarte bine comunitatea, o parte a comunității, Cisnădia-Vatră, să-i spunem. Ține foarte mult la ei. Are proiecte pe care vrea să le promoveze, proiecte care sunt utile comunității și noi o să le susținem, fără îndoială. Campania s-a încheiat, oricât de contondentă a fost, și acum va trebui să pornim la treabă. Fără a acuza trecutul, lumea a acționat așa cum a crezut de cuviință. Ideea este în felul următor: acolo a fost o abordare de tip xenofob. Cine nu este cisnădian vechi nu are aceleași drepturi, ceea ce nu este corect. În secolul acesta, nu este permis să mai gândim așa. Apoi, tu, primar, ai invitat 12.000, 13.000 de oameni cu copii să trăiască la tine în oraș. Atunci ești obligat să le asiguri și să le oferi serviciile publice de bază care țin de învățământ, care țin de sănătate, care țin de un centru cultural, care țin de poliția locală, care țin de întreținerea străzilor și așa mai departe. Ești obligat. Este o datorie a unui primar. De fapt, este o obligație legală să faci lucrurile acestea. Aici s-a mers pe a împărți comunitatea veche și noii veniți. Cel mai mult mi-a plăcut o metaforă, pe care o spunea un coleg de-al nostru din U.S.R. din zona civilă: copilul care s-a născut și a fost părăsit în scutece, a crescut și a venit să-și ceară drepturile, și acum și-a cerut drepturile cu această ocazie. Asta nu înseamnă că cei din Cisnădia veche, părinții, să zicem așa, vor fi lăsați de izbeliște, nu. Acolo avem proiecte în derulare. Acolo vom atrage din nou fonduri. Avem foarte multe persoane defavorizate în Cisnădie și am văzut în campania aceasta electorală. Deja mi-a depășit orice imaginație; nu am crezut că pot să mai existe, și vom face proiecte în care să-i sprijinim, să le asigurăm reintegrarea socială. Sunt foarte multe lucruri de făcut”, a mai spus noul primar.