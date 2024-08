viitorul primar al cisnădiei vrea schimbări în regulamentul de alocare a terenurilor pentru tineri: orlățan: „am contestat una dintre clauze” (video)

Mircea Orlățan intenționează să revizuiască regulamentul de atribuire a terenurilor destinate tinerilor pentru construcția de locuințe. Unul dintre motivele acestei inițiative este reprezentat de criteriile considerate xenofobe, care oferă punctaje mai mari tinerilor ai căror părinți s-au domiciliat în Cisnădie, cu mulți ani în urmă.

Invitat în emisiunea Ora Locală, noul ales al orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a prezentat propunerile sale privind modificarea regulamentului de atribuire a terenurilor destinate tinerilor și a vânzării parcelor prin licitație publică. Scopul acestor schimbări este de a asigura un proces mai corect și echitabil pentru toți participanții.

Noul primar a exprimat și în trecut opoziția față de lipsa de transparența acestui proces similar, solicitând criterii suplimentare de departajare, stabilite în mod transparent și aprobate de Consiliul Local Cisnădie, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003. (Detalii aici)

„Acolo era vorba de un plan de urbanism zonal de circa 170 de parcele, din care circa 40 se dorea a fi atribuite tinerilor, conform Legii 15/2003. Doar că dânșii au făcut-o netransparent și s-a dovedit că mulți dintre tinerii care trebuiau să le primească, de fapt au fost din cercul primăriei și așa mai departe. S-a renunțat la acea treabă, nu s-au alocat”, a spus Orlățan.

(c) Daniel Filimon

„Toți cetățenii Cisnădiei avem aceleași drepturi”

În cadrul procesului de alocare a terenurilor pentru tinerii din Cisnădie, Orlățan a criticat regulamentul, considerând unele criterii discriminatorii. O clauză stipulează că părinții tinerilor trebuie să fie cetățeni ai orașului de cel puțin 20 de ani pentru a obține un punctaj mai bun, ceea ce dezavantajează tinerii nou-veniți care doresc să își construiască o viață în zona Sibiu.

„Cu ce ne lovim în zilele astea, în ultima ședință de Consiliu Local care a fost extraordinară, administrația actuală a propus un nou regulament de alocare a terenului de atribuire a terenului către tineri, dar conține clauze care țin de discriminare, în sensul în care. Sunt criterii care spun că dacă părinții locuiesc de mai mult de 20 de ani în Cisnădie, avem punctaj suplimentar. Noi, U.S.R., am semnalat, ne-am opus acestor clauze din regulamentul nou propus și am făcut o întâmpinare la Consiliul Național al Discriminării, Nu se poate cu o asemenea clauză. Toți cetățenii Cisnădiei avem aceleași drepturi. Spiritul acestei legi este ca tinerii dinamici, valoroși din comunitate sau cei veniți din afară să fie fixați cumva de comunitate. Și atunci omul își construiește o casă, ăsta e spiritul. Nu trebuie să premiem vechimea în comunitatea neamului nostru. Am contestat această acest regulament și o să vedem ce se întâmplă”, a declarat Mircea Orlățan.