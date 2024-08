averile danielei cîmpean și vicepreședinților consiliului județean sibiu. investiții în imobiliare sau ceasuri scumpe

Consiliul Județean Sibiu a publicat pe site-ul oficial declarațiile de avere ale președintelui și vicepreședinților. Daniela Cîmpean, împreună cu soțul său, Mihai Cîmpean, dețin o mai multe proprietăți, bunuri și active financiare. Vicepreședintele Marcel-Constantin Luca a investit în sectorul imobiliar, obținând lunar venituri din chirii, în completarea veniturilor sale din pensii și salarii. În același timp, vicepreședintele Vlad Vasiu se mândrește cu o impresionantă colecție de ceasuri, evaluată la mii de lei, și beneficiază de venituri suplimentare din acțiuni sau din restituirea unui împrumut.

Daniela Cîmpean a încasat anul trecut peste 200.000 lei ca președinte al Consiliului Județean



Împreună cu soțul ei, Mihai, Daniela Cîmpean a cumpărat trei terenuri: 320 mp în 2001, 700 mp în 2015 și 714 mp în 2020. De asemenea, familia deține două apartamente moștenite (79 mp din 1980 și 58 mp din 2018), un apartament de 69,30 mp achiziționat în 2007 și o casă de vacanță de 118 mp cumpărată în 2002. În plus, au un Ford Focus din 2007 și o Dacia Duster din 2011.

În domeniul activelor financiare, familia Cîmpean dispune de două conturi curente, cu solduri de 900 lei și 15.900 lei. De asemenea, au un depozit bancar în valoare de 276.000 lei și două fonduri de investiții, care pot fi considerate pensii private, în valoare de 33.130 lei, respectiv 47.000 lei.



La capitolul datorii, familia are un credit contractat în 2024, cu scadența tot în același an, în valoare de 250.000 lei.



Din indemnizația de președinție, Daniela Cîmpean a încasat anul trecut suma de 204.812 lei. Tot anul trecut, din indemnizația de ședințe pentru Comitetul European al Regiunilor, a obținut 14.119 euro.

Constantin Luca obține venituri din salariu, pensie și din închirierea unor apartamente



Trei terenuri agricole: Un teren în Cisnădioara, donat în 1998, cu o suprafață de 3.000 m². Două terenuri cumpărate: unul cu o suprafață de 1.000 m² în Cristian, achiziționat în 2004, și altul cu 865 m² în Cisnădie, cumpărat în 2007.

În 2009, vicepreședintele a moștenit o casă de locuit în Sibiu, cu o suprafață de 100 m². Împreună cu soția, a achiziționat două apartamente în Sibiu în 2007, cu suprafețe de 75 m² și 86 m², respectiv. În 2002, au cumpărat o casă de locuit cu o suprafață de 330 m².



Vicepreședintele deține o singură mașină, un Volkswagen din 2002.

Luca are un cont curent în valoare de 17.298 lei. De asemenea, deține trei depozite bancare în lei, cu sumele de 112.640 lei, 44.277 lei și 378.489 lei. În plus, are un depozit în euro, în valoare de 112.640 euro.



Veniturile anuale provin din salariul lui Marcel, care a fost de 182.058 lei anul trecut. De asemenea, deține două apartamente închiriate; unul este pe numele său, din care obține anual 54.272 lei, iar soția primește 19.084 lei anual din închirierea unui alt apartament. Ambii soți beneficiază de pensii, în valoare de 55.916 lei pe an, respectiv 48.228 lei pe an.

Vlad Vasiu nu se laudă cu multe proprietăți, în schimb are o colecție de ceasuri scumpe

Vicepreședintele Consiliului Județean, Vlad Vasiu nu deține terenuri, însă este proprietarul unei case de locuit situate în Șelimbăr, care are o suprafață de 178 de metri pătrați și a fost achiziționată în anul 2018. De asemenea, deține jumătate dintr-un apartament moștenit în 2019, ce are o suprafață de 60 de metri pătrați. Vicepreședintele se bucură de o colecție de ceasuri, a căror valoare totală se ridică la 12.000 de lei, achiziționate între anii 2011 și 2022.



În ceea ce privește conturile bancare, acesta deține două conturi curente: unul în lei, cu un sold de 15.650 lei, și altul în euro, cu un sold de 3 euro. De asemenea, are un depozit bancar în valoare de 50.000 lei. Vicepreședintele investește în două fonduri, unul în lei, având un sold de 78.574 lei, și altul în dolari americani, cu un sold de 67.000 USD. În plus, Vasiu deține acțiuni la SC Urban View Media SRL, evaluându-se la 200 lei.



Vicepreședintele are în prezent două credite active: unul contractat în 2018, cu scadență în 2037, în valoare de 390.893 lei, și altul contractat în 2022, cu scadență în 2027, în valoare de 53.596 lei. Venitul său salarial anual este de 179.867 lei, iar veniturile din alte surse provin din restituirea unui împrumut, în valoare de 200.500 lei.