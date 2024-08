dulciuri de poveste: sibienii care au investit în șura mare după un deceniu în germania

Andreea și Ionuț au muncit timp de 10 ani în străinătate pentru a-și îndeplini un vis. Departe de casă, printre străini, fără prieteni și familie, cei doi și-au croit drumul spre reușită. După un deceniu în Germania, cei doi sibieni au luat decizia să se reîntoarcă în țară, la Șura Mare, și să renască pe tărâmurile natale.

Zece ani au stat cei doi sibieni departe de casă. Au plecat în Germania cu inimile pline de speranță și cu un bagaj cu vise, dar cu un gând sigur în minte: să strângă niște bani și să se întoarcă înapoi în țară. „Ne-am întors pentru că avem toată familia aici. Avem trei copii și ne-am dorit să fie înconjurați de rude și de prieteni, fiindcă acolo eram doar noi cu noi”, povestește Andreea. După un deceniu, cei doi soți și copiii lor și-a împachetat cunoștințele și abilitățile dobândite peste hotare și au renăscut la Șura Mare, acolo unde și-au deschis o afacere de familie.

Pasiune transformată în business

Andreea și Ionuț Beleiu au locuit în ultimul deceniu în Pforzheim, un oraș din apropiere de Stuttgart. El, fiu de brutar, iar ea, fiică de muzicanți, pasionată de patiserie. În timp ce Andreea făurea și experimenta noi combinații și gusturi, Ionuț îi era ajutor de nădejde în bucătărie. Așa au ajuns să aibă și primele comenzi de la românii stabiliți în Germania.

„Am început să fac dulciuri în urmă cu patru ani și aveam comenzi de la românii stabiliți aici. Aveam mulți clienți, oamenii mă recomandau, iar asta mi-a dat încredere”, spune Andreea.

Ionuț a încurajat-o la acea vreme să se perfecționeze și să se înscrie la cursuri. Așa a ajuns în Stuttgart și Londra, iar apoi în București și Timișoara unde a învățat tehnici avansate și secrete de la profesioniști în domeniu.

„Primul curs la care am participat a fost în 2022 cu Georgia Negru, după care, în 2023, am făcut un curs de Candy Bar cu Olguța Iliescu. Anul acesta am obținut o diplomă în urma unui curs de făcut figurine umane & Disney sub îndrumarea lui Dionis Iarovoi. De asemenea, tot anul acesta, am mai făcut un curs de Candy Bar cu Mirela Murăruși. Am continuat să mă perfecționez, astfel că am organizat și un curs de torturi etajate și machete deosebite de evenimente alături de Georgia Negru”, povestește Andreea.

Dulciuri de Poveste în Șura Mare

Andreea și-a dorit însă să aibă un loc al ei, un laborator în adevăratul sens al cuvântului, astfel că cei doi soți au hotărât să se întoarcă în țară. Și-au construit o casă în Șura Mare și au amenajat aici spațiul mult visat. „Am gândit laboratorul de când am construit casa. Am investit mult în el, timp, dar și bani, și pot spune că a meritat. Lucrăm împreună, fiindcă și soțul se pricepe, fiind fiu de brutari. Face niște cozonaci excelenți! Avem o afacere de familie și muncim din pasiune. Acum am dat startul la comenzi și deja livrăm primele torturi”, poveste Andreea.

„Dulciuri de Poveste” se numește laboratorul celor doi sibieni, iar 0770345633 este numărul de telefon la care puteți suna pentru comenzi. Pe pagina de Facebook puteți plasa, de asemenea, comenzi.

Fiecare prăjitură făcută de Andreea este o operă de artă, iar fiecare tort spune o poveste dulce, o poveste făurită cu ingrediente naturale și multă dragoste. „Dulciuri de Poveste” este mai mult decât un simplu laborator de prăjituri. Este locul unde amintirile prind gust și unde tradiția se îmbină cu inovația. Andreea și Ionuț sunt dovada vie că, oriunde te-ar purta viața, cu suficientă determinare, te poți întoarce acasă și poți aduce o rază de lumină în locul de unde ai plecat.