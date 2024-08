miercuri debutează cea de-a 49-a ediție a festivalului internațional de folclor „cântecele munților”, de la sibiu

Vreme de 5 zile, Sibiul devine capitală a folclorului internațional, marcând prin spectacole, ateliere de dans, animații culturale și o paradă a portului popular, cea de-a 49-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecele Munților”, cu participarea a peste 800 de artiști din 8 țări.

Această ediție se află sub egida JUNII SIBIULUI – 80 DE ANI, fiind o ediție aniversară a gazdelor, la opt decenii de activitate artistică neîntreruptă.

„Pentru a 49-a oară, Sibiul multicultural se bucură de un prestigios festival internațional, care aduce în burgul de pe Cibin sute de artiști. În acest an aniversar al Junilor, vă propunem spectacole inedite, în care și artiștii români vor aborda folclor internațional, ca o provocare venită să aducă un plus de culoare, energie și divertisment show-urilor de muzică și dans pe care le-am pregătit pentru publicul larg. Ansamblurile invitate și toate generațiile de artiști care formează familia Junilor Sibiului vor aduce pe scena din Piața Mare, în Muzeul „Astra”, în Piața „Habermann”, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” și în Promenada Mall momente artistice deosebite, prin particularitățile care le oferă identitate. Intensitatea programului pregătit în acest an va culmina cu show-ul Elenei Gheorghe și al Junilor Sibiului, duminică, în seara de închidere a festivalului. Vă așteptăm în Piața Mare din Sibiu și la toate manifestările din cadrul festivalului. Vă promitem o ediție de excepție!”, declară Silvia Macrea, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

După tradiție, prima seară a festivalului va fi o seară a gazdelor Junii Sibiului, programată miercuri la Restaurantul „Cămara Boierului” – Hotel Hilton. Arta culinară face casă bună cu muzica și dansul, atmosfera de petrecere fiind întreținută de membrii Ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului” și de interpreți de muzică populară binecunoscuți.

În Piața Habermann, serile de miercuri și de joi (ora 18.00) vor fi dedicate folclorului internațional și românesc, prin desfășurarea spectacolelor susținute de ansamblurile invitate din Georgia, Republica Macedonia de Nord, România, Bulgaria, Italia, Mexic și de copiii și tinerii Școlii de Dans „Ioan Macrea” și ai Ansamblului Folcloric „Ceata Junilor”.

Evenimente în Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului

În pași de dans petrecem și în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, acolo unde se desfășoară animații culturale și spectacolele folclorice. Târgul de țară va găzdui spectacole folclorice, astfel: sâmbătă 10 august 2024, ora 12.00 cu ansamblurile „Jonce Hristovski” Republica Macedonia de Nord și „Tamarioni” Georgia și de la ora 17.00 cu „Săliștenii” din Maramureș, Călin Brăteanu și Taraful „Obcina”, „Arcanul Bătrânesc” din Frătăuții Noi – Bucovina, „Del Bernal” Mexic. Duminică 11 august 2024, începând cu ora 12:00 vor performa ansamblurile: „Plai de dor” Mioveni și „Kapantzi” Bulgaria, iar de la ora 17:00 ansamblurile: „A Lanterna” Italia și „Filyro” Grecia vor face demonstrații de măiestrie coregrafică.

Vă poftim, de asemenea, la o experiență inedită alături de invitații noștri din Bucovina: Călin Brăteanu și Taraful „Obcina”, „Arcanul Bătrânesc” din Frătăuții Noi, care vor însufleți gospodăria-atelier de olari, Marginea, judeţul Suceava sâmbătă 10 august 2024, ora 16.00.

În weekend, Festivalul „Cântecele Munților” ne face program în centrul Sibiului: vineri, ora 18.00 are loc parada portului popular pe str. Nicolae Bălcescu, iar vineri, sâmbătă și duminică, ora 19.00 sunt programate mega-spectacole în Piața Mare.

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” este cuprins în calendarul mondial al prestigioasei organizații CIOFF, fiind organizat de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Programul Festivalului Internațional de Folclor CÂNTECELE MUNȚILOR 2024

Miercuri 7 august 2024

Ora 12.00 Centrul Cultural „Ion Besoiu” – Atelier de dansuri tradiționale din Mărginimea Sibiului

Ora 17.00 Promenada Mall – etajul 2, terasă – Animații culturale și spectacole susținute de Ansamblul „Tamarioni” Georgia și Școala de Dans „Ioan Macrea” Sibiu

Ora 18.00 Piața Habermann – Spectacol folcloric: „Jonce Hristovski” Republica Macedonia de Nord, „Tamarioni” Georgia, Școala de Dans „Ioan Macrea”, „Ceata Junilor”, Orchestra de Tineret a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și Cristina Posa, Ioana Brad, Antonia Bogdan. Prezintă Traian Stoiță.

Ora 20.00 Restaurantul „Cămara Boierului” – Hilton – Seară tradițională românească cu „Junii Sibiului”, Robert Târnăveanu, Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Ovidiu Homorodean, Aurora și Săndel Mihai

Meniu: *gustare românească: chiftea, cârnați picanți, cârnați afumați, gușă de porc, mușchiuleț montana, jumări, brânză telemea, brânză burduf, castravete, roșie, ceapă roșie; * mușchi de porc sibian, cartofi țărănești, salată de ardei copți; * plăcintă cu brânză dulce; apă minerală și apă plată, vinul casei, țuică și vișinată.

Rezervări la tel. 0269/505600

Joi 8 august 2024

Ora 12.00 Centrul Cultural „Ion Besoiu” – Atelier de dansuri tradiționale din Republica Macedonia de Nord și Georgia

Ora 17.00 Promenada Mall – etajul 2, terasă – Animații culturale și spectacole susținute de ansamblurile „Del Bernal” Mexic și „Jonce Hristovski” Republica Macedonia de Nord

Ora 18.00 Piața Habermann – Spectacol folcloric: „Kapantzi” Bulgaria, „A Lanterna” Italia, „Del Bernal” Mexic, „Ardealul”, Școala de Dans „Ioan Macrea”

Prezintă Traian Stoiță.

Vineri 9 august 2024

Ora 12.00 Centrul Cultural „Ion Besoiu” – Atelier de dansuri tradiționale din Mexic și Bulgaria

Ora 16.00 Promenada Mall – etajul 2, terasă – Animații culturale și spectacole susținute de ansamblurile „A Lanterna” Italia și „Filyro” Grecia

Ora 18.00 Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Mare – Parada portului popular

Ora 19.00 Piața Mare – Spectacol folcloric Junii Sibiului și invitații lor. Aniversare 80 de ani de activitate

Folclor românesc cu: Nineta Popa, Bogdan Filimon, Gabriela Tuță, Giulia Medrea, Zvonko Trailovici, Adrian Neamțu

Folclor internațional cu: Mihai Teacă, Paul Ananie, Oana Tomoiagă, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Adriana Anghel, Daria Gâdea, Ștefania Narenji, Geanina Gavrilă, Sînziana Ștefan, Paula Medrea, Andra Matei, Nicu Mâță, Ancuța Corlățan, Ioana Ștefan, Marian Medregoniu, Iulia Mihai, Daniel Pop, Virginia Irimuș, Bogdan Toma, Tudor Furdui Iancu, Oana Bozga, Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Traian Stoiță, Ovidiu Homorodean, Sebastian Emanuel Stan, Răzvan Năstăsescu, Radu Dinescu, Marian Obrejan, Anatol Cazanoi

Romanțe și cântece de petrecere cu: Robert Târnăveanu, Alina Bîcă, Alina Pinca, Aurora și Săndel Mihai, Cătălin Iancu, Ilie Medrea, Mariana Anghel, Ionuț Fulea

Folclor aromân cu: Formația Pindu și Cornelia Rednic

Veteranii Ansamblului „Junii Sibiului”

Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”

Conducerea muzicală: Cristian Obrejan și Radu Dinescu

Manager și coregraf: Silvia Macrea

Asistent coregraf: Alesea Sas

Prezintă Iuliana Tudor.

Sâmbătă 10 august 2024

Ora 11.00 Promenada Mall – etajul 2, terasă – Animații culturale și spectacole susținute de ansamblurile „Kapantzi” Bulgaria și „Plai de dor” Mioveni

Ora 12.00 CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu – Atelier de dans, pași din jocul tradițional Călușul: Călușari ai Ansamblului „Romanați” din Caracal

Ora 12.00 Muzeul Astra, Târgul de Țară- Spectacol folcloric: „Jonce Hristovski” Republica Macedonia de Nord și „Tamarioni” Georgia. Prezintă Traian Stoiță.

Ora 16.00 Muzeul Astra, Gospodăria-atelier de olari, Marginea, judeţul Suceava- Animații culturale: Călin Brăteanu și Taraful „Obcina”, „Arcanul Bătrânesc” din Frătăuții Noi – Bucovina

Ora 17.00 Muzeul Astra, Târgul de țară – Spectacol folcloric: Călin Brăteanu și Taraful „Obcina”, „Arcanul Bătrânesc” din Frătăuții Noi – Bucovina, „Săliștenii” din Maramureș, „Del Bernal” Mexic. Prezintă Traian Stoiță.

Ora 19.00 Piața Mare – Spectacol folcloric: „Plai de dor” Mioveni, „Kompanija” Polonia, „Kapantzi” Bulgaria, Călușari ai Ansamblului „Romanați” din Caracal, „A Lanterna” Italia, „Filyro” Grecia

Călătorie în pași de dans: Școala de Dans „Ioan Macrea”, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”, Orchestra de Tineret a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”

Cântecele românilor cu: Adriana Anghel, Ilie Caraș, Daria Gâdea, Geanina Gavrilă, Nicu Mâță, Iulia Mihai, Ioana Ștefan, Sînziana Ștefan, Marian Medregoniu, Ștefania Narenji, Ancuța Corlățan, Andra Matei, Paula Medrea, Bogdan Toma, Oana Bozga, Tudor Furdui Iancu, Virginia Irimuș, Mihai Teacă, Traian Stoiță, Ovidiu Homorodean, Sebastian Emanuel Stan, Codruța Rodean, Bogdan Cioranu

Prezintă Iuliana Tudor.

Duminică 11 august 2024

Ora 12.00 Centrul Cultural „Ion Besoiu” – Atelier de dansuri tradiționale din Italia și Grecia

Ora 12:00 Muzeul Astra, Târgul de țară – Animații culturale și spectacole susținute de „Plai de dor” Mioveni și „Kapantzi” Bulgaria

Ora 13.00 Promenada Mall – etajul 2, terasă – Animații culturale și spectacole susținute de „Săliștenii” din Maramureș și „Tamarioni” Georgia

Ora 17:00 Muzeul Astra, Târgul de țară – Spectacol folcloric: „A Lanterna” Italia, „Filyro” Grecia. Prezintă Traian Stoiță.

Ora 19.00 Piața Mare – Spectacol folcloric: Călin Brăteanu și Taraful „Obcina”, „Arcanul Bătrânesc” din Frătăuții Noi – Bucovina, „Jonce Hristovski” Republica Macedonia de Nord, „Săliștenii” din Maramureș și Cristina Vlad, „Tamarioni” Georgia, „Del Bernal” Mexic

Ora 21.00 Spectacol extraordinar: Elena Gheorghe & Junii Sibiului

Invitați: Dani Peanci, Marioara Man Gheorghe, Robert Târnăveanu

Acompaniază Elena Gheorghe Band și Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”

Dirijor și orchestrator: Cristian Obrejan

Coregrafia: Silvia Macrea, Alesea Sas

Prezintă Iuliana Tudor