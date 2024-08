au început lucrările de amenajare a încă 2 kilometri de piste pentru biciclete în sibiu (foto)

Primăria Sibiu, prin constructorul Nord Construct SRL & Terra Building SRL & Neo Plan SRL, a început lucrările propriu-zise de amenajare a pistei pentru biciclete de pe str. Theodor Aman.

“Pista de pe Th. Aman va oferi o mai bună continuitate rețelei velo din zonă, conectând pista din Parcul Sub Arini cu cea din Pădurea Dumbrava, Zoo Sibiu și Muzeul ASTRA. În plus, datorită cadrului natural deosebit al Parcului Sub Arini și al Pădurii Dumbrava, sunt convinsă că zona va deveni atractivă și pentru relaxare în aer liber. Continuăm astfel să investim în calitatea zonelor publice din oraș, făcându-l tot mai plăcut locuirii.” a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

În termen de 12 luni se vor realiza următoarele:

Amenajarea terenului pe care se va crea pista, pe lângă aleea existentă, inclusiv taluzări și extinderea zonelor pietonale

Crearea pistei pentru biciclete în lungime de 1,9 km, în dublu sens, cu o lățime de minimă de 2,4 m

Amenajarea a 8 refugii destinate repausului pe parcursul traseului, fiecare având o suprafață de aproximativ 40 mp

Amenajarea spațiilor verzi de pe traseu, inclusiv plantarea a 28 de arbori și 56 de arbuști

Amplasarea a 48 de rastele pentru parcarea bicicletelor, a 14 bănci smart și a unor coșuri de gunoi

Instalarea unui totem digital pentru numărarea fluxurilor de bicicliști și pietoni

Montarea unui sistem video pentru supravegherea și siguranța circulației

Amplasarea unor hot spot-uri WiFi pe traseul pistei.

Reamintim că iluminatul public pe str. Th. Aman a fost modernizat de Primăria Sibiu în 2022, prin instalarea a zeci de corpuri de iluminat cu LED.

Primul sector pe care se lucrează este cel dintre str. Avrig și str. Ludoș. Urmează lucrări de decopertare a suprafeței existente, extinderea zonei pietonale și conturarea ei prin bordurare.

Valoarea acestei investiții este de 4,94 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată parțial din bugetul local și parțial din fonduri europene (2,24 de milioane de lei), obținute de Primăria Sibiu în cadrul PNRR.