sigma și dub pistols, pentru prima dată la sibiu. line-up final și programul pe zile la focus in the park

Festivalul Focus în the Park este încântat să anunțe line-up-ul final al ediției din acest an, care se va desfășura între 21 și 25 august 2024.

Două noi mari nume de pe scena muzicală internațională se alătură unui line-up deja extrem de solid. Astfel, vom putea vedea la Sibiu legendara trupă de DJ britanici Sigma, cunoscuți pentru hit-ul lor „Nobody to Love”, care a obținut două discuri de platină, și a trupei Dub Pistols, una dintre cele mai de succes trupe britanice de dubstep din ultimele două decenii. Ambele trupe vor ajunge pentru prima dată la Sibiu, promițând spectacole memorabile.

Line-up-ul final este completat de artiști locali de renume precum Bosquito, Subcarpați și Zdob și Zdub, care vor aduce energia și vibrațiile lor unice pe scena festivalului. În plus, ne mândrim să găzduim unul dintre concertele anului la Sibiu: Goran Bregovic & his Funeral and Wedding Orchestra și să nu uităm de The Subways.

De asemenea, pentru prima oară la Sibiu, renumita cântăreață franceză Karoline Rose Sun, împreună cu trupa sa Sun Brutal Pop, vor oferi un show extravagant, unic în România. DJ Juicy M din Ucraina, clasată în top 10 al DJ-ilor internaționali de sex feminin, va aduce seturile sale electrizante la Focus în the Park, iar artistul mexican Aaron Sevilla, care a susținut peste 100 de concerte în această vară, va debuta și el la Sibiu.

Nici scena locală sibiană nu a fost trecută cu vederea în ediția din acest an, pe scenă urmând să urce trupele locale ONS, Revolter și Waves, care vor reprezenta cu mândrie Sibiul la cel mai mare festival de acest gen din oraș.

Biletele pe zile vor fi disponibile începând cu 5 august, la prețul de 100 RON, și pot fi achiziționate în avans de pe platforma iabilet.ro. În limita disponibilității, biletele vor putea fi cumpărate și la intrarea în festival. Abonamentele early bird sunt deja 85% vândute, așa că încurajăm fanii să-și asigure biletele cât mai curând posibil, pentru a evita aglomerația la punctele de acces.

Ediția din acest an a fost posibilă datorită partenerilor principali: Primăria Municipiului Sibiu, Continental Sibiu, Kaufland România și Banca Transilvania, care au susținut aducerea unui line-up internațional de excepție. De asemenea, partenerii Tic Tac, Birra Moretti și Promenada Sibiu sprijină cea de-a 11-a ediție a Focus în the Park, contribuind la succesul acestui eveniment de neuitat.