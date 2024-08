acuzațiile unei femei din sibiu, dată dispărută de soț: „este violent și ne-am despărțit”

Un bărbat din Sibiu a sesizat poliția după ce nu a mai putut să o contacteze pe soția lui plecată la muncă în Italia. Sibianul i-a informat pe oamenii legii că nu a mai primit niciun semn de la femeie, dar, în realitate, ea nu vrea să fie găsită de el fiindcă a bătut-o.

Un bărbat din Arpașu de Jos a sesizat poliția, în 22 iulie, cerând ca soția lui să fie căutată de polițiști fiind că nu a mai putut lua legătura cu ea din data de 15 iulie. Acesta a mai precizat atunci că femeia este plecată în Italia și are 43 de ani.

La mai bine de două săptămâni de la sesizarea dispariției, femeia a făcut lumină în acest caz. Sibianca a luat legătura cu Ora de Sibiu, scoțând la iveală detalii șocante.

Rodica Matilda Monea a declarat că nu este dispărută, ci doar nu vrea să fie găsită de soț. Potrivit femeii, cei doi s-au separat de mai multă vreme, fiindcă bărbatul ar fi fost violent. Ea nu are de gând să se întoarcă acasă.

„Eu nu mai stau cu domnul Gheorghe Monea de mult timp. Ne-am despărțit de 2 ani, dar nu vrea să îmi dea divorțul. M-a dat dispărută, dar totul este fals. Este obsedat, este violent. Noi suntem despărțiți de mult timp din cauză că m-a lovit, m-a dat afară din casă. L-am blocat pe telefon și pe rețelele sociale pentru că mă amenința cu mesaje de suicid ca să revin acasă. Nu este adevărat nimic, nu sunt dispărută, ne-am despărțit, iar eu am o altă viață, o altă familie. El nu vrea să înțeleagă și dă informații false ca să vorbesc cu el”, a spus Rodica Matilda Monea, femeia dată dispărută de soț.

Sibianca a mai precizat că este bine și nu dorește să fie căutată de poliție.

„Am plecat după ce ne-am certat. El m-a bătut foarte rău, am chemat inclusiv poliția. Într-un final mi-am retras plângerea și am decis să ne despărțim amiabil. Am plecat de acasă fără să iau nimic de acolo, deși am fost împreună 12 ani de zile. Îmi doresc doar să îmi dea divorțul și să nu mai spună că sunt dispărută. Mama și frații mei m-au sunat disperați, au rămas șocați când au văzut anunțul. Eu sunt bine, muncesc în Italia”, a povestit femeia.